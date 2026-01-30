Carlota Corredera confirma su rencor hacia Jorge Javier tras la debacle de 'Sálvame'

En junio de 2023 Sálvame echó el cierre tras 14 años en antena para dar paso a la "nueva Telecinco" en un intento de ofrecer una imagen más familiar que, sin embargo, ha dado a Mediaset sus peores datos de audiencia en años. Jorge Javier Vázquez fue el único que se salvó de la limpia gracias a su contrato de larga duración, pero no hubo despedida para el programa que le convirtió en una estrella de la televisión.

El presentador y 'dueño del cortijo' se ausentó del último programa emitido el 23 de junio y aunque nunca lo llegó a confirmar, se habló de "problemas de salud". Tras una larga ausencia en sus programas y las redes sociales, las encargadas de poner fin a aquella etapa fueron Adela González y Terelu Campos, dándole a la despedida un aire triste y descafeinado.

A día de hoy, se desconoce por qué Jorge Javier faltó a la cita, pero está claro que algunos de sus excompañeros todavía lo tienen muy presente. Es el caso de Carlota Corredera, que tras su controvertida salida de Telecinco ahora ve cómo el programa No somos nadie (TEN), heredero de Ni que fuéramos, también se va al traste pocos meses después de su llegada. "¿Qué quieres hacer como tu compañero Jorge Javier que no estuvo en el último Sálvame? Hay que estar hasta el final con el equipo", le dijo a María Patiño, cuyo futuro profesional es todavía una incógnita.

Carlota: "¿Qué quieres hacer como tu amigo Jorge Javier que no estuvo en el último Sálvame? Hay que estar hasta el final con el equipo".#NoSomos29E pic.twitter.com/ck8yZzssUA — TEN TV (@TENtv) January 29, 2026

TEN y La Osa producciones (antigua Fábrica de la tele) anunciaron a mediados de mes que este mismo viernes se emitiría el último programa. "Este cierre de ciclo responde a la voluntad de ambas partes de evolucionar hacia nuevos proyectos, reforzando para ello la parrilla de TEN TV con contenidos de factual crime, género que constituye el eje central de su identidad", dice el comunicado. El comunicado llegó tan solo dos semanas después de que los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid fueran condenados por difundir la sentencia de Rocío Flores de cuando era menor.

En cuanto a Corredera, Telecinco decidió prescindir de su trabajo tras el fracaso de su programa ¿Quién es mi padre?, que duró apenas un mes. La gallega reconoció que ya no encajaba en la nueva Mediaset, donde se impuso un Código Ético que no permitía a los programas de entretenimiento hablar de política. Sobre las causas de su despido, aseguró que quien debe explicarlo son sus responsables, deslizando que hubo una razón oculta. "Yo sé lo que pasó y por qué no estoy ahí, pero eso hay que preguntárselo a Mediaset. A lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman Código Ético", confesó.