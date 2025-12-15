Las reinas de la telebasura de Telecinco, escandalizadas por la violencia en 'La casa de los gemelos'

Desde su estreno el pasado 7 de diciembre, La casa de los gemelos se ha convertido en un auténtico éxito en las redes sociales y su emisión llegó a conseguir más de un millón de usuarios viendo el directo a través de Youtube durante el fin de semana. El reality creado por los gemelos Carlos y Daniel Ramos, una especie de Gran Hermano sin reglas pero continuamente vigilado por un equipo de seguridad, ha generado una oleada de indignación por su violencia verbal y, en ocasiones, física, pero también parece haber molestado a algunos trabajadores de la televisión convencional.

Varios rostros de Telecinco, una cadena asociada a la "telebasura" con un amplio historial de violencia y denuncias durante décadas, han mostrado su rechazo al programa. Y eso que los personajes de La casa de los gemelos han sido comparados con los llamados frikis de un programa nada amable llamado Crónicas Marcianas. Carlota Corredera, antigua presentadora de Sálvame y directora de la etapa más dura de Sálvame Deluxe, se atrevió a dar una lección de moralidad.

"No voy a juzgar a nadie que vea La casa de los gemelos, otra cosa es que a mí no me atraiga. A mí ver a dos mujeres llegar a las manos me provoca muchísimo rechazo, no me atrapa. Me preocupa que a la gente joven le parezca que esto sea algo atractivo. No me sirve que tenga 800.000 personas viéndolo. Si ahora pusiésemos aquí asesinatos en directo también tendríamos mucha audiencia", denunció en No somos nadie.

Cabe recordar que Corredera, despedida de la cadena en 2023 para intentar dar una imagen más familiar, dio protagonismo a Belén Esteban en sus horas más bajas, aprovechándose de su delicado estado de salud marcado por el consumo de estupefacientes. Bajo su dirección se vivieron escenas desagradables protagonizadas por nombres como Emilio Rodríguez Menéndez, Mila Ximénez, Antonio David Flores o Karmele Marchante.

La moralista Carlota Corredera, era la directora de estos Deluxe. Pues eso.#LaCasaDeLosGemelos2 pic.twitter.com/8aaVGkZsFy https://t.co/zkI6Q82mpp — Jose Tomás (@josertomasro) December 10, 2025

Nagore Robles se hizo famosa gracias a Gran Hermano y tiene el récord de ser la concursante con mayor porcentaje de voto de expulsión del público. Su carrera en diferentes programas de Telecinco la han llevado a convertirse en un referente en las redes sociales y su discurso ahora es muy diferente. "Me parece terrible, ni siquiera dedico tiempo a verlo porque cada vez que lo veo me escandalizo. Me salen clips en Instagram y me parece una locura. No me gusta nada lo que veo, no me gusta que este sea el formato que guste a la gente. Como sociedad es una fotografía bastante cuestionable", dijo sobre La casa de los gemelos en declaraciones a El Televisero.

Su andadura por GH no duró mucho por su carácter conflictivo, pero su participación como asesora del amor en Mujeres y hombres y viceversa tampoco fue precisamente amigable. Las burlas hacia las concursantes, especialmente hacia las mujeres, eran constantes, era consciente del poder que tenía como rostro conocido de Telecinco. Además, la vasca formó parte del plantel de colaboradores de la edición de Gran Hermano en la que se produjo la agresión sexual a Carlota Prado.

Nagore era tan necesaria en Myhyv por momentos así… pic.twitter.com/7FrOPT5TBX — Jake 🐦‍⬛ (@exjaponradical) September 30, 2023

Nagore Robles estallaba contra la actitud de Marina Ruiz en el trono de #MyHyV 👑💥 En #MediasetInfinity ♾https://t.co/MuXWC15Nqq pic.twitter.com/8DzCjX6DX5 — Mediaset Infinity (@MedInfinityES) August 16, 2025

También ha puesto el grito en el cielo Nuria Marín, que además de trabajar como coordinadora de programas de entretenimiento en La Fábrica de la Tele, fue colaboradora y presentadora sustituta de Sálvame, además de presentadora de Cazamariposas, un programa conocido especialmente por reírse de los demás. "Dentro de esta casa están pasando cosas desagradables, los concursantes se pelean entre ellos nivel hardcore. Se escupen, se insultan a lo bestia (...) No podemos aplaudir esta realidad porque entonces lo que estamos aplaudiendo es que nos comportemos como auténticos bárbaros", aseguró en su cuenta de TikTok.

Si en Cazamariposas hacíamos arte se dice y no pasa nada. #CazamariposasForever https://t.co/yJ3FAIzxae — Núria Marín 👑 (@nuriasecret) January 16, 2025

A Laura Fa la hemos visto correr detrás de Ana Obregón horas después del fallecimiento de su hijo Álex para obtener las primeras imágenes de la presentadora y actriz en el peor momento de su vida. Aterrizó en el universo Sálvame dispuesta a pelearse en directo con todos sus compañeros, llegó a acusar a Terelu Campos de "comercializar" con su cáncer e incluso ha sido acusada de ser una feminista selectiva.

Se ha liado entre Laura Fa y Kiko Jiménez #yoveosalvame pic.twitter.com/ePYWSdZWsk — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

La periodista también denuncia que los concursantes de La casa de los gemelos tengan "problemas de adicciones y problemas de salud mental". "Se permite lo que ellos venden como la realidad de la vida y lo emiten en plataformas de streaming (...) Los contenidos son de una bajeza y de una violencia extrema. No hay protección y pueden emitir lo que quieran. Que el único entretenimiento que nos ofrezcan sea el conflicto... Creo que esa etapa ya la hemos superado".