Carlos Lozano se olvida de Belén Rodríguez y tiene un peligroso acercamiento con otra compañera en 'GH Dúo'

La casa de Gran Hermano DÚO ha vuelto a demostrar que en el universo de los realities, el odio y el deseo son dos caras de la misma moneda. Tras semanas de reproches, gritos de "egoísta" y un distanciamiento que parecía definitivo, Carlos Lozano y Cristina Piaget han protagonizado un acercamiento eléctrico en las últimas horas, dejando en el aire una pregunta que incendia las redes: ¿dónde queda el apasionado beso que el presentador compartió con Belén Rodríguez hace apenas unos días?

Nadie apostaba por una reconciliación. La tensión entre Lozano y Piaget alcanzó su punto crítico a finales de enero, cuando una prueba semanal fallida terminó con la exmodelo lanzando bolas por el suelo y Carlos tachándola de "falsa" y "sanguijuela". Sin embargo, la cercanía del final del concurso y la soledad en la casa parecen haber obrado el milagro.

En las últimas 48 horas, las cámaras han captado un cambio de actitud radical. Lo que empezaron siendo conversaciones tensas en el jardín han derivado en confidencias nocturnas. Cristina, quien llegó a confesar que "podría enamorarse de Carlos", parece haber recuperado el terreno perdido, logrando que el presentador baje la guardia y olvide, al menos momentáneamente, los desplantes del pasado.

El beso con Belén Rodríguez: ¿Un espejismo de despecho?

Este acercamiento resulta especialmente polémico tras el "beso de película" que Carlos protagonizó con Belén Rodríguez en la cocina de la casa. Aquel momento, jaleado por Carmen Borrego y bendecido por la audiencia, parecía marcar el inicio de una nueva trama romántica. Belén admitió en el confesionario que Carlos "siempre le había gustado" y que el beso fue "buscado por los dos".

No obstante, tras la salida de Belén de la casa, la sombra de Piaget ha vuelto a alargarse. Los analistas del programa sugieren que el idilio con la colaboradora pudo ser un mecanismo de defensa de Lozano ante el asedio emocional de Cristina. Ahora, sin Belén en la ecuación diaria, el magnetismo histórico entre el presentador y la modelo ha vuelto a emerger con fuerza.