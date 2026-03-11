Objetivo, salvar a Broncano: salen a luz nuevos datos sobre el escándalo de RTVE y Loterías

La investigación exclusiva publicada por El Mundo ha sacado a la luz los entresijos de una de las crisis institucionales y financieras más graves de RTVE en la última década. El conflicto, que se desarrolló entre el 9 de septiembre y el 4 de diciembre de 2024, tuvo como epicentro la estrategia de programación para blindar el estreno de La Revuelta. Según la documentación a la que ha tenido acceso el diario, la dirección de la televisión pública priorizó la competitividad del programa de David Broncano frente a El Hormiguero, lo que derivó en el incumplimiento sistemático del contrato millonario con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Esta maniobra, que consistió en retrasar o suprimir los sorteos para evitar la fuga de espectadores, se tradujo en una sanción económica de 1.025.000 euros para la Corporación.

El desglose de las irregularidades es contundente: se produjeron al menos 23 infracciones contractuales, repartidas entre ocho días de incumplimiento total y 15 jornadas de retrasos injustificados. La orden de "proteger al máximo el programa" para dotar al estreno del escenario más óptimo posible partió, según las declaraciones de los investigados, de la entonces presidenta interina Concepción Cascajosa. Los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos revelados por el citado medio muestran que la cadena de mando —incluyendo al Comité de Dirección y a los directores de antena, comercial y producción— estaba al corriente de que se estaban vulnerando las cláusulas con Loterías para favorecer no solo a La Revuelta, sino también a otras apuestas como las series Las Abogadas, Detective Touré y el espacio La Bien Cantá.

A pesar de la gravedad de los hechos, que Auditoría y Cumplimiento calificó como "infracciones muy graves" que habrían justificado despidos o suspensiones de empleo y sueldo, el caso ha quedado impune. La investigación concluyó con un "enorme retraso" que ha permitido la prescripción de las faltas. Además, fuentes cercanas al proceso denuncian una presunta ocultación de pruebas: la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Corporativa habrían enviado a Auditoría un "informe ejecutivo resumen" que omitía deliberadamente los correos y comunicaciones que señalaban a la cúpula de RTVE, centrando la responsabilidad únicamente en el director comercial, Javier González, y la directora de antena, Gemma Sánchez Pareja.

La crisis solo encontró una solución operativa tras la llegada de la nueva dirección en noviembre de 2024. Para salvar el contrato con Selae y evitar nuevas pérdidas millonarias, se introdujeron cláusulas que permitieron integrar el sorteo de Loterías de forma orgánica dentro de la propia emisión de La Revuelta. Esta fórmula creativa consiguió lo que meses de infracciones no pudieron: proteger la audiencia del programa estrella de La 1 cumpliendo, al mismo tiempo, con las obligaciones publicitarias del Estado, aunque el daño patrimonial de más de un millón de euros ya era irreversible para las arcas públicas.