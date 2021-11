Receta: bolitas de coco

Las bolitas de coco y chocolate, también conocidas como coquitos, son un dulce típico de Navidad pero que puede consumirse todo el año, son dulces pero no en exceso. Además son relativamente pequeñas y para después de comer son ideales junto al café.

Un dulce navideño fantástico y muy fácil de hacer, que se puede presentar junto con los turrones y dulces caseros que hagamos. Si todavía no os habéis atrevido a preparar turrones caseros, roscón de Reyes y un largo etc… ¿por qué no empezar por estas bolitas de coco? No son para nada difíciles. De hecho son tan fáciles que nos pueden ayudar los más peques de la casa a prepararlos. Por ello, lo mejor es que cojas papel y bolígrafo y tomes nota.

Ingredientes (para 20 bolitas):

150gr de leche de coco

70gr de pasta de dátil

100gr de coco rallado deshidratado

60gr de chocolate 85%

una cucharada de aceite de coco

Preparación:

Lo primero que hay que hacer es mezclar todo bien y dejarlo reposar unos minutos para que el coco se empape bien con la leche de coco. Pasado este tiempo se forman las bolitas y se llevan 20 minutos al congelador para que se endurezcan.

Hay que tener en cuenta que el número de bolitas que salgan dependerá del tamaño que se deseen, en mi caso como tengo la mano pequeña y las quería para comer de un solo bocado salieron 20, pero dependerá de cada caso.

Pasado este tiempo derretimos chocolate con aceite de coco y recubrimos las bolitas, al estar frías el chocolate se endurecerá al momento. Este paso realmente es opcional porque las bolitas de coco sin chocolate ya están de por sí riquísimas, pero para ser fieles a la tradición de los coquitos, hay que ponerles el chocolate.