Receta: tortilla de pimientos

La tortilla de patata es el plato por excelencia pero añadir pequeñas variaciones, de vez en cuando siempre, no debería ser problema. Se le puede añadir chorizo, jamón york y queso, queso de cabra, sobrasada.... la esencia es la misma pero con un toque de sabor. Por supuesto, la más castiza es la que lleva solamente patata y huevo, fuera de los debates sobre si con cebolla o sin ella.

Sin embargo, puede haber momentos en los que a uno le apetezca una rica tortilla casera y no le queden patatas pero, por el contrario, tenga pimientos en la nevera. Pues, sin lugar a dudas, es un buen remplazo porque, además, aportará todos los nutrientes de los pimientos. Por ello, desde Libertad Digital proponemos una receta de tortilla de pimientos que, como decimos, no sustituye a una de patata pero, para un momento puntual, es deliciosa. Recomendamos coger papel y bolígrafo para tomar nota, no decepcionará.

Ingredientes:

un pimiento rojo

media cebolla

dos pimientos verdes

tres huevos de gallina

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es picar los pimientos en trozos pequeños, haremos igual con la cebolla. Cuando lo tengamos lo poneos en una sartén a sofreír.

Mientras tanto, batimos los tres huevos y especiamos, en mi caso echo sal, pimienta, orégano y un poco de curry, pero las especias van al gusto. Lo que no puede faltar es sal y pimienta.

Por último, juntamos todos los ingredientes y los llevamos a la sartén y dejamos que cocine a fuego bajo. Vuelta y vuelta a la sartén y listo para disfrutar.