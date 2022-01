Receta: tallarines con salmón y trufa

Fusilli RANA con wok de calabacín y salmón ahumado | Flickr/CC/by onnoth

Una de las recetas más nutritivas y deliciosas que se pueden hacer con la pasta. En Italia es típico combinar el salmón con pasta fresca, aunque también podemos encontrarlo en la elaboración de raviolis. Una receta sin queso y sin lácteos ideal para tomar dentro de una dieta equilibrada y baja en calorías.

El salmón es un pescado perfecto para elaborar recetas con pasta ya que es muy sencillo de limpiar, ideal para hacer dados y no tiene espinas. Se puede cocinar con un salteado muy suave sin hacerlo demasiado y está delicioso. El salmón nos aporta proteínas, fósforo y grasas saludables Omega 3. En Libertad Digital nos metemos a la cocina para ofreceros esta rica y nutritiva receta de pasta. No te olvides de coger papel y bolígrafo para no perderte nada.

Ingredientes (para cuatro raciones):

500gr de tagliatelle al huevo

5gr de trufa triturada

500gr de salmón

500ml de nata líquida

dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra

una pizca de sal

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es poner a hervir la pasta según se indique en el paquete. Mientras tanto, en una sartén doramos el salmón que previamente hemos cortado en pequeños tacos.

Cuando tenemos el salmón dorado le añadimos la nata y ponemos la trufa rayada por encima. Dejamos cocinar por 10 minutos.

Una vez tengamos la pasta lista la echamos a la sartén y mezclamos todo bien. Pasados unos minutos lo tendremos listo para emplatar y disfrutar. A la hora de servir se puede echar un poco de queso rallado por encima y quedará aún más delicioso.