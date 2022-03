Receta: trenza de calabacín

Si tienes una lámina de hojaldre, esta puede ser una original y vistosa receta para preparar, dándole forma de trenza y con un relleno de calabacín, cebolla y queso. Obviamente, como siempre, los ingredientes pueden ser los que cada uno desee, sin embargo, en esta ocasión hemos decidido preparar una receta apta para vegetarianos.

Una de las mejores recetas saladas de hojaldre para hacer es la trenza de hojaldre, en este caso, de calabacín y queso. Es una receta muy fácil y rápida de hacer, además de poder hacerla con tus hijos. Pero puedes hacerla de jamón y queso, por ejemplo, y quedará deliciosa. Es una opción estupenda como cena para los más pequeños de la casa.

Como cualquier receta, lo ideal es hacer todos los pasos, incluido el hojaldre en este caso, de manera casera. Sin embargo, no siempre es posible, normalmente por falta de tiempo ya que preparar hojaldre casero requiere mucho tiempo y paciencia. Sin embargo, si no hay tiempo existen opciones muy válidas en los supermercados. Como siempre, desde Libertad Digital nos ponemos manos a la obra y te recomendamos también no olvidarte de coger papel y bolígrafo para no perderte ningún paso.

Ingredientes:

un calabacín

una cebolla

una loncha de queso gouda tierno

una cucharada de queso de untar

masa de hojaldre

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es pochar la cebolla previamente picada muy fina. Una vez lo tenemos, apartamos y, en esa misma sartén, rehogamos el calabacín cortado en lonchas finas.

Juntamos la cebolla y el calabacín y salpimentamos, podemos añadir más especias al gusto. A continuación apagamos el fuego y añadimos el queso.

Rellenamos la masa de hojaldre, previamente estirada sobre papel vegetal en la bandeja del horno, con la masa y colocamos una loncha de queso por encima. Cerramos bien y cortamos en espiga, a continuación pintamos con huevo batido por encima para que se dore.

Simplemente queda hornearlo a 200ºC hasta que obtenga un color doradito, una vez esté listo, podemos decorar con un poco de parmesano rallado por encima. Tenemos lista nuestra trenza para disfrutar.