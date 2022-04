Receta: chips de calabacín y queso

Poca gente dice que no a un buen plato de patatas fritas bien crujientes, sin embargo, no son uno de los alimentos más saludables debido al aceite que se utiliza en la fritura. Pero también pueden hacerse igual de ricas pero de manera saludable simplemente cambiando la sartén con aceite por el horno o, si se tiene, la freidora de aire.

No obstante, hay gente a la que no siempre le apetecen o sí pero se le han puesto malas y tiene unas verduras por casa que no sabe que hacer con ellas.... pues he de deciros que tanto la berenjena como el calabacín quedan deliciosos preparados al horno y sirven como snack perfecto. Muchas verduras quedan ideales con un toque de especias y horno, la calabaza laminada queda también deliciosa.

Desde Libertad Digital nos hemos puesto manos a la obra y hemos sacado esta receta de chips de calabacín y queso que, como decimos, pueden comerse a modo snack mientras se ve una película, a modo picoteo durante el teletrabajo... en el momento que se quiera. Otra de las cosas geniales de la receta es que es rápida y súper sencilla de hacer, coge papel y bolígrafo y ponte manos a la obra.

Ingredientes:

un calabacín

queso en polvo

queso rallado

sal

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es lavar y pelar el calabacín, a continuación, lo cortamos en rodajas muy finas. Si nos ayudamos con un cortador/ pelador de verduras será más sencillo hacer las láminas muy muy finitas, sino posiblemente nos queden irregulares ya que el calabacín es una verdura dura.

A continuación pasamos cada rodaja por queso en polvo, las rebozamos con él. Podemos añadir alguna especia al gusto para darle más sabor. Con ajo en polvo, un poco de orégano y cebolla en polvo queda todavía más delicioso.

Lo siguiente es colocar las rodajas de calabacín en la bandeja del horno y, una vez listas, echamos queso rallado por encima. Las cantidades de queso son al gusto de cada uno. Luego simplemente las ponemos en el horno, que previamente hemos puesto a precalentar a 180ºC, durante 15-20 minutos, las dejamos enfriar y listas para disfrutar.