Receta: baked feta pasta

Esta pasta con queso feta nos encanta porque combina ingredientes que nos gustan mucho, desde la pasta seca, al queso feta, con tomates cherry asados, ajo y albahaca… se puede pedir más? Es una recta fácil y rápida para todos los días, que se hizo muy viral en TikTok por el hecho de ser tan simple y tan rica.

TikTok es esa red social de videos cortos de la que es imposible salir una vez se entra, lo bueno, es que los videos son cortos y, por tanto, las recetas que ahí se publican son realmente sencillas. Como la que hoy traemos en Libertad Digital. Sin embargo, el origen de la baked feta pasta no está en TikTok sino en un blog de cocina finlandés y tiene dos años de antigüedad. El plato ya fue un éxito en su publicación original, pero la velocidad de las redes y el poder de algunos influencers internacionales han convertido la receta en una locura viral.

Esta es una receta ideal y sencilla si quieres darle una sorpresa a tu amado o amada para la hora de la comida el día de San Valentín. No hace falta que sea estrictamente con queso feta si nos parece muy fuerte a pesar de que es el ingrediente básico de la receta, se puede reemplazar por otro queso a gusto, como puede ser mozzarella. En caso de utilizar otro queso menos salado que el queso feta, recomendamos agregar una pizca de sal a los tomates. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte nada de la receta.

Ingredientes:

200gr de tomates cherry

100gr de queso feta

pasta al gusto

un diente de ajo

aceite de oliva virgen extra

una cucharadita de orégano

Preparación:

Esta receta no tiene nada de complicado, simplemente hay que poner a precalentar el horno a 250ºC y colocar todos los ingredientes en la bandeja del horno. Eso sí, lleva un orden determinado.

Ponemos el queso feta en medio de la bandeja y los tomates cherry a su alrededor, les echamos un chorrito de aceite de oliva y un poco de orégano. Horneamos durante 15 minutos, tiempo que también utilizamos para cocer en una olla la pasta elegida.

Pasado este tiempo simplemente sacamos la bandeja y mezclamos bien los tomates con el queso, que estará blandito y medio fundido. Una vez que los tengamos bien mezclados añadimos la pasta y volvemos a remover para que se impregne bien de su sabor, añadimos un poco más de aceite y orégano si se desea y listo para servir y disfrutar.