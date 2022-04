Diferencia entre gazpacho y salmorejo

Flickr/CC/tomatoes and friends

Durante la temporada de calor nos apetecen mucho los platos ligeros, especialmente las sopas frías y las ensaladas. Cuando de sopas frías se trata, el gazpacho y el salmorejo poseen tanta fama que traspasan las fronteras de las tierras donde se preparan de forma tradicional, España y Portugal.

Más concretamente, Andalucía nos acerca cada verano, aunque se pueden consumir durante todo el año, el gazpacho y el salmorejo. Dos sopas frías a base de tomate que son originales de estas tierras e ideales para combatir el calor. A pesar de que todo el mundo considera que son lo mismo, o casi, realmente son dos recetas bien distintas.

A mediados del siglo XV ya existían en la cocina española algunas salsas elaboradas con vinagre, salmuera y pan. El salmorejo nació como un plato humilde que se fue popularizando en el sur de la Península. En el Diccionario de Autoridades de 1737 aparece el salmorejo como una salsa utilizada para aderezar los conejos. La receta tal y como la conocemos en la actualidad data del siglo XVII, cuando se le añadió el tomate.

Una de las cosas buenas que tienen ambos tradicionales platos es que sirven para añadir más verduras a nuestra alimentación veraniega, también más líquido, lo que nos permite recuperarnos mejor del calor.

Sin embargo, la diferencia entre el gazpacho y el salmorejo no es una pregunta tan sencilla de responder para los menos avezados en la gastronomía española. Por eso, te contamos cuáles son las principales diferencias entre el salmorejo y el gazpacho para que lo tengas en cuenta cuando disfrutes de estos dos deliciosos platos.

¿En qué se diferencian el gazpacho y el salmorejo?

La técnica culinaria

El gazpacho es una sopa fría de hortalizas, aliñada con aceite y vinagre y el salmorejo es una emulsión. Esto explica por qué el gazpacho tiene una textura que permite beberlo en vaso o en un tazón mientras que el salmorejo tiene una textura que si se hace muy espeso puede ser similar a la de la mayonesa.

Los ingredientes

En general, tanto el gazpacho como el salmorejo, tienen mucho en común ya que son platos fríos en los que se utiliza el tomate, el pan duro, el aceite de oliva y el ajo como ingredientes principales. La principal diferencia es que en el gazpacho se usa además pepino, pimiento y vinagre, elementos que no se utilizan en la preparación del salmorejo.

Aunque ajo y pan son elementos comunes a salmorejo y gazpacho, en el salmorejo tienen mayor presencia al usar en mayor cantidad. Igual pasa con el aceite, que se usa en más cantidad al hacer el salmorejo. En cuanto al vinagre, se suele usar en más cantidad en el gazpacho.

Las guarniciones

Mientras que en el gazpacho es común servirse dentro de la sopa fría unos picatostes de pan, y trocitos de cebolla, pimiento, tomate cortados en brunoise como guarnición, lo habitual en el salmorejo es acompañarlo de huevo duro picado y taquitos de jamón serrano.

El salmorejo no admite variaciones, el gazpacho sí

La receta de gazpacho admite muchas versiones: puede tener pepino o no, hay quienes no le ponen pan, aunque tradicionalmente sí lo lleva, entre otras variaciones. En cambio, el salmorejo tiene ingredientes que no cambian e incluso las guarniciones son muy definidas.

El gazpacho puede cambiar de color

El gazpacho tradicional se caracteriza por su color rojo, aunque puede tornarse hacia el naranja dependiendo del resto de los ingredientes. Por ejemplo, el gazpacho de fresa es más rojo, pero un gazpacho de melocotón puede verse más naranja y un gazpacho de remolacha se verá más púrpura. Por su parte, el color naranja del salmorejo no varía y es resultado de la combinación del pan, el aceite y el tomate.