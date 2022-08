Udaipur, el exótico restaurante en el que disfrutar de la comida india

Udaipur además de ser una ciudad ubicada al oeste de la India y ser conocida como "la Venecia india" por estar llena de lagos, es un restaurante en el que te sentirás como si estuvieras en la antigua capital del reino Mewar. Pero no, estás en pleno corazón de la capital de España, en el número 74 del Paseo de la Castellana, pero desde que entras te impregnas de la cultura india.

El colorido techo de Udaipur

El restaurante Udaipur es un nuevo empeño de su dueño, Delwar Mozumder, quien se encarga de la gestión íntegra y de trasladar al comensal a su India natal a través del ambiente y la carta de sus restaurantes. El Grupo KHAZURIA cuenta ya con otros cuatro restaurantes en Madrid: Fathe Pur, Purnima, Bangalore y El Hombre Pez, este último de fusión cántabra-india.

Entrantes del menú

En la carta de este restaurante te ofrecen auténtica comida india con toques innovadores y creativos pero sin perder su esencia. Para abrir boca llegan unos muy buenos entrantes de palak cheese rolls (8€), cujientes rollitos de espinacas con queso fundido con especias; chicken tikka (16,90€), trozos de pechuga de pollo macerado, cocinado a fuego lento en el Tandoory; y shami kebab (9€), pequeñas hamburguesas de cordero suavemente condimentado.

Evidentemente si no eres un experto en este tipo de comida siempre puedes preguntar y pedir consejo a los amables camareros que te sabrán guiar para que la experiencia sea lo más satisfactoria posible.

Otra zona del comedor de Udaipur

Pero este viaje gastronómico por la exótica India no sería redondo si no estuviera acompañado por una espectacular decoración de su salón interior y sus dos terrazas. El proyecto ha sido diseñado por el estudio de interiorismo Madrid In Love y en él predomina la vegetación y los colores de la India. Han creado originales rincones con diferentes colores, estampados y materiales como terciopelo, flecos, cobre, etc. Entre toda la decoración, destacan el increíble y delicado techo de flores preservadas en tonos pastel y la variedad de sillas y lámparas.

Platos principales y acompañamientos

Y entre ese bucólico ambiente sigues disfrutando de una carta repleta de sabores y aromas de la India. De los platos principales probamos la palak paneer (14,90€), un deliciosa crema de espinacas y queso con un toque picante perfecto para acompañar con cualquiera de sus panes tandoori. También un muy buen butter chicken (16,50€), trocitos de pollo de crema, salsa de especias y mantequilla y los clásicos currys como el lamb tikka masala (18€), curry de cordero tikka con especias preparadas al estilo punjabi. Sin duda uno de los mejores platos de la carta que se acompaña con pilau rice (7,50€), arroz basmati con especias aromáticas y cheese naan (8€), pan con queso.

Los cócteles también son protagonistas

En la carta líquida tienen una buena selección de vinos y ofrecen cócteles de autor elaborados al momento con frutas exóticas y un toque spicy. Para acompañar toda la comida nos decantamos por un buen vino tinto de las bodegas Viña Sastre, D.O. Ribera del Duero.

Además, de jueves a domingo, las tardes-noches de Udaipur estarán ambientadas con un DJ en directo. El plan perfecto para disfrutar con tus amigos, familia o con esa persona especial de un delicioso viaje por la gastronomía india con un ticket medio de 30€ o si te animas a ponerte en manos del chef y disfrutar de la carta de Udaipur tienes un menú degustación muy completo por 45€. El restaurante cuenta con servicio de aparcacoches. Más sugerencias en Instagram.