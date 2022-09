El mítico restaurante "La Chalana" vuelve a Madrid

El mítico restaurante la Chalana, estandarte de la buena cocina marinera, reabre sus puertas en la capital madrileña y lo hace por todo lo alto, con un nuevo local de más de 900 metros cuadrados ubicado en un lugar privilegiado, en la Calle Santo Domingo de Silos, 6, junto al estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Este de Madrid se une a los ya existentes en Avilés y Siero y da empleo directo a 35 personas.

La Chalana Bernabéu se inauguró el pasado 2 de septiembre y mantiene la filosofía del grupo, apostando por una gastronomía natural, sin artificios y basada en productos de máxima calidad al mejor precio: excelentes pescados y mariscos del Cantábrico, carnes y sabrosos arroces, postres deliciosos y una amplia carta de vinos y sidras autóctonas. En este sentido, ofrecerá a sus clientes la misma carta y promociones que tiene en sus restaurantes de Asturias.

La Chalana Bernabéu

El restaurante cuenta en sus modernas instalaciones con cetárea propia de mariscos y un moderno sistema de escanciado automático que perfecciona al tradicional garantizando la presión exacta, la distancia perfecta y la temperatura idónea y constante, de manera que se mantiene la esencia de un producto totalmente natural en las condiciones más exhaustivas de higiene.

Si eres un apasionado de la gastronomía y quieres disfrutar del marisco a un precio razonable, La Chalana Bernabéu ofrecerá una interesante variedad de jornadas gastronómicas con productos de temporada, en las que descubrir nuevas formas de hacer y maridar los productos del Cantábrico.

Así, del 23 de septiembre al 6 de octubre presenta las Jornadas Garayés 100% Verdejo D.O. Rueda, que ofrecen un menú completo para dos personas a un precio de 52 euros todo incluido, o su versión Plus Ultra por 80 euros. Ambos menús comparten entrantes y postres y difieren en el plato principal, en este caso, langosta con verduras en el menú Garayés y arroz con bogavante en el menú Garayés Plus Ultra. Dentro de ambos menús puedes encontrar pastel de centollo con crema de puerros, twister de langostinos con salsa agridulce, jamón ibérico 100% Beher, queso azul hojas Campillo con dulce de manzana, tarta de manzana y dulce de leche y arroz con leche cremoso.

La Chaclana

Si preferimos optar por algo más sencillo, aunque no menos delicioso, La Chalana Bernabéu ofrece, también hasta el 6 de octubre, el menú Chigre, exclusivo para el servicio sidrería. Como el resto de carta de La Chalana Bernabéu, el Menú Chigre está disponible de forma ininterrumpida de 12 a 24h, e incluye una docena de cigalas fritas en salsa picantona, pastel de centollo con crema de puerros, twister de langostinos en salsa agridulce, queso azul hojas Campillo con dulce de manzana y una botella de sidra brut "Pecado del Paraíso" por sólo 16 euros.

En definitiva, la oferta gastronómica de La Chalana Bernabéu presenta una increíble relación calidad-precio que pone al alcance de todos los mejores productos de temporada y la mejor cocina asturiana, de nuevo, en la capital.