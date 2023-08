Cómo organizar un viaje por tu cuenta este verano

Tanto las vacaciones largas como las pequeñas escapadas es algo que estamos deseando hacer durante todo el año. El trabajo, la familia y en general las obligaciones del día a día nos van desgastando poco a poco y llega un momento que necesitamos parar. A día de hoy, profesionales tanto de la salud física como mental advierten que es necesario hacer un alto en el camino para coger energías, desconectar de la rutina y oxigenarse un poco. De esta forma, aseguran que podemos volver a nuestro día a día con las pilas bien cargadas y con las energías totalmente renovadas. Está demostrado que un trabajador es mucho más eficiente y productivo si descansa correctamente y disfruta de unas buenas vacaciones.

Así pues, muchas veces tenemos la sensación de necesitar echar el freno, pero no contamos con los medios necesarios para hacerlo. O eso creemos. El factor económico juega un papel fundamental y en ocasiones nos impide de gozar de las vacaciones que merecemos, pero esto ya es historia porque ahora existen los préstamos rápidos que te permitirán viajar sin que el dinero sea un problema.

Si estás pensando en organizar un viaje por tu cuenta, quédate leyendo un poquito más que enseguida te contamos qué cosas deberías tener en cuenta. Allá vamos.

El viaje de tus sueños podrías organizarlo perfectamente desde el sofá de tu casa, si sabes cómo.

Es posible que a priori organizar un viaje por tu cuenta resulte abrumador, ya que en muchas ocasiones no sabemos ni por dónde empezar. Pues solo es cuestión de organizarse un poco, ten en cuenta que mejor que tú nadie va a saber qué planes quieres hacer o cómo deseas invertir el tiempo. Así que, efectivamente, organizar un viaje requiere tiempo y dedicación, pero estás gestando un viaje perfecto, el viaje que tú quieres hacer.

Lo primero que tienes que hacer es fijar un presupuesto. Nada de improvisar económicamente. Con el dinero no se juega. Debes tener claro cuánto quieres gastarte y a partir de ahí, empezar a maquinar. ¿Ya lo tienes? Bien, pues lo siguiente es buscar un destino adaptado a ese presupuesto total. Seguro que tienes infinidad de posibilidades, elegir no es fácil, lo sabemos. Si viajas solo este paso te resultará más liviano, ya que no tienes que llegar a un consenso con nadie. Cuantas más personas seáis en el viaje, más tendréis que debatir, en este aspecto y en otros muchos.

Una vez tengas claro dónde vas, tendrás que saber cómo vas. El medio de transporte que vayas a utilizar encarecerá mucho o poco el presupuesto. Asegúrate de valorar diferentes opciones, no te quedes con la primera que veas. Y llegados a este punto, ¿tienes toda la documentación que requiere el lugar que vas a visitar? En caso de viajar al extranjero este es un tema peliagudo. Asegúrate bien de saber qué papeles necesitas, que no queremos sustos de última hora.

Saber todo lo posible sobre tu destino

Lo de donde fueres, haz lo que vieres no es una frase que haya que aplicar al pie de la letra, pero sí es cierto que haberte empapado previamente de información sobre el jugar que vas a visitar es un plus que siempre hace que disfrutemos más del lugar. Saber de su cultura, sus gentes, su gastronomía y sus tradiciones te ayudará a comprender mejor su idiosincrasia. Además, indagando sobre cómo es el lugar podrás saber qué sitios no puedes perderte. En estos casos ayuda mucho leer experiencias de otros viajeros que han ido previamente al mismo sitio que tú. De hecho, muchos de ellos tienen blogs que dan información muy valiosa sobre los lugares que han visitado: dónde comer, cómo acceder a sitios emblemáticos, dónde alojarse, etc.

Esto te llevará a planificar tu viaje. Es importante que, aunque haya un margen de improvisación, exista una ruta o itinerario a seguir. Es la forma más efectiva de que puedas exprimir tu viaje al máximo posible. Reserva antes de viajar el lugar donde vas a hospedarte. Esto parece una obviedad, pero no lo dejes para última hora - y mucho menos para cuando estés en el destino - este asunto, ya que te puedes llevar la sorpresa de no tener dónde dormir la primera noche. El sitio donde vas a descansar es una parte muy importante de tu viaje, así que escoge un alojamiento confortable y lo más cerca posible de los sitios que quieras visitar. Ten claro también cómo te vas a mover por la ciudad, pueblo o donde hayas elegido. Muchos lugares tienen un transporte público escaso y puede ocasionarte un dolor de cabeza. Si fuera el caso, existe la opción de los coches de alquiler, que te dan mucha tranquilidad y libertad de movimiento.

Y por último, piensa muy bien qué vas a meter en la maleta. No te pases con los por si acasos, que nos conocemos.

En definitiva, organizar un viaje por tu cuenta es una experiencia inolvidable desde los preparativos. Todo se planea con tanta ilusión que luego es muy difícil que algo salga mal. Y recuerda, el dinero ya no es un problema para poder desconectar, ahora tienes la oportunidad de disfrutar del viaje que siempre has querido, y la tienes a un solo clic de distancia.