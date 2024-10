Un creador de contenido británico tras hacer una ruta por España: "Las abuelas españolas son las mejores"

España es uno de los países del mundo con mayor riqueza cultural, y no sólo por su gastronomía o su importante historia, sino por su variedad cultural. No es lo mismo estar en el norte del territorio que en el sur. Sus islas, sus campos, sus bosques y sus montañas hacen de España una cultura única y por supuesto, también lo son sus habitantes.

Así lo ha querido reflejar Tom, un británico creador de contenido que, a través de sus redes sociales, está mostrando la riqueza cultural del país, haciendo una ruta por el territorio y mostrando a sus seguidores desde la gastronomía hasta las costumbres y tradiciones del país.

"Las abuelas españolas son las mejores"

Su último video acumula casi un millón de reproducciones. En él se centra en mostrar a sus seguidores la hospitalidad de las "abuelas españolas": "Las abuelas españolas son las mejores, dejadme enseñaros por qué".

Tom, que está recorriendo una parte de España con su patinete, se acerca a una casa de un pequeño pueblo de Castilla y León. "Hola, buenos días. Perdona, es que tengo mucha sed, ¿tendrías un poco de agua? Tengo una botella vacía", le dice a la dueña de la casa.

Tras unos instantes, la dueña regresa con una botella de agua para que Tom rellene la suya de cartón. Tras intercambiar unas palabras donde Tom le explica su procedencia, se despiden. "¿Cómo te llamas?", le pregunta Tom, "Yo me llamo Isidora". Tom intenta replicar el nombre sin mucho éxito y le muestra su agradecimiento por el agua: "Muchas gracias, hasta luego".

En los comentarios del video se puede ver como muchos reafirman la hospitalidad de todas las mujeres mayores de España, especialmente si son de pueblos pequeños como es el caso de Isidora: "Desde este momento eres nieto de Isidora", "Lo raro es que Isidora no le haya hecho un bocadillo", "porque te has ido rápido pero ella ya estaba planeando sacar el puchero y sentarte en la mesa", "la gente mayor de España es tan buena", "me encantan las abuelas españolas, siempre cuidando a todo el mundo, son las mejores".