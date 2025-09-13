La ciudad que te enamorará por su románico... y te sorprenderá por todo lo demás

El segundo episodio de esta temporada de El Placer de Viajar nos lleva a dos destinos que no pueden ser más diferentes: en España el lugar elegido es la ciudad de Zamora, en el extranjero el programa viaja a un lugar cuyo nombre es sinónimo de exotismo y hedonismo: Tailandia.

Para empezar Kelu Robles nos habla de uno de los grandes destinos turísticos de Asia, un país que es todo hospitalidad y que, pese a que hace años que recibe millones de turistas, sigue teniendo rincones que descubrir: Tailandia.

Kelu nos da alguna de las claves del país y detalles que es bueno conocer antes de visitarlo, para centrarse más tarde en dos islas del golfo de Tailandia: Kho Phangan y Kho Samui, que son dos pequeños rincones perfectos para sumergirse en una naturaleza exuberante, disfrutar de unas playas maravillosas y conocer un país amable y que es un anfitrión perfecto.

Kho Phanghan es pequeña, sólo un poco más grande que Formentera, que tiene todo lo que podemos esperar de un rincón del trópico: naturaleza, selvas, playas... pero también pequeños pueblos de pescadores, mercados nocturnos y pequeños resorts llenos de encanta.

Kho Samui, por su parte, es algo más grande, tiene un aeropuerto precioso que parece traído de otra época, una estatua gigante de Buda, templos coloridos y una naturaleza aún más impactante, con lugares como las bellísimas cascadas de Na Muang.

Tras esta incursión los el trópico, Carmelo Jordá nos lleva a Zamora, la ciudad de Castilla y León que es conocida por su románico pero que también ofrece otras cosas que completan una escapada excelente y son mucho menos conocidas, por ejemplo que es parte de la Ruta Europea del Modernismo, con una destacada colección de edificios construidos en este estilo. Tampoco hay que perderse las vistas de la ciudad desde el otro lado del Duero o las Aceñas, unos antiguos molinos que están como en mitad de la corriente y que ofrecen una de las caras más hermosas del río.

Por como no podía ser de otra forma, durante el episodio no dejamos de recorrer parte del espectacular patrimonio románico que tiene la ciudad: hasta 22 ermitas e iglesias de este estilo catalogadas.

El principal tesoro es, obviamente, la Catedral, con sus enormes dimensiones, su torre casi de castillo y ese cimborrio de un románico muy especial que se ha dado en llamar bizantino-leonés. Pero no es el único ejemplo de románico en el que se detiene el episodio: también pasa por San Juan Bautista, con su portada sencilla y sus dos enormes y llamativos arcos interiores; Santa María la Nueva, con su precioso ábside y unos restos de pinturas murales muy curiosos; o Santiago de los Caballeros, muy antigua y que es tan sencilla que parece casi prerrománica y, además, es el lugar de un hecho histórico muy curioso: allí fue armado caballero el Cid,

Para terminar, volvemos a Tailandia y conocemos un hotel muy especial: The Sarann , en Kho Samui, un pequeño refugio al borde del mar con servicios propios de un cinco estrellas... y precios que en Europa darían para muchísimo menos.

