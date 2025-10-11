Li-Onna está a punto de cumplir un año consolidado como un buen restaurante fusión con ambiente en pleno barrio de Salamanca –Calle de Recoletos, 1–. El nuevo proyecto de Tanaka Hospitality, el grupo que resulta de la unión de Grupo Kampai y Mandala Group, que cuenta ya con más de cuarenta establecimientos en México, se presentó por primera vez en España a través de este atractivo local.

Variedad de platos en Li-Onna.

La carta de Li-Onna está pensada para compartir, bebe de la gastronomía japonesa aderezada con los toques de la influencia latinoamericana del grupo, en especial de la mexicana. En los fogones está el chef ejecutivo, Víctor Crendez, quien trabaja con producto de primera calidad y lo elabora con recetas sencillas, reconocibles y apetitosas para no alterar el sabor de los alimentos.

Tataki de res.

Esa destreza en la cocina con el manejo del producto que comprobamos en el primer plato, un muy buen tataki de res (23 €), un lomo alto cortado en finas lonchas, con coles de bruselas fritas aderezadas con alioli de trufa, sobre una cama de salsa ponzu y cilantro. Los langostinos crujientes (23 €) con alioli picante y cebollino es un plato ya muy extendido entre los restaurantes de este tipo, pero también socorrido ya que suele gustar a todo el mundo.

Gyozas de Wagyu.

Destacan entre los platos calientes de la carta las gyozas de Wagyu (21 € / 6 piezas), rellenas con esta exquisita carne premium y aderezadas con cebollino, jengibre y salsa ponzu. Las seis piezas de la ración te sabrán a poco.

Li-Onna está dividido en dos plantas. En la primera, el salón principal da la bienvenida con mesas bajas, ubicadas junto a la barra de coctelería, permitiendo a los comensales ser testigos de la magia del barman en acción, sin olvidar su barra de sushi.

Al bajar las escaleras, te encuentras la zona más íntima y desenfadada, que acoge a grupos que buscan más privacidad. Este acogedor espacio ha sido diseñado bajo la dirección del reconocido arquitecto Lázaro Rosa-Violán, con un estilo moderno que se caracteriza por el uso de terciopelo y una paleta de variados tonos. La decoración ha sido cuidadosamente seleccionada para lograr una fusión armoniosa entre elementos de las culturas japonesa y mexicana.

La espectacular planta baja de Li-Onna.

Protagonismo del sushi

Como no podría ser de otra forma, en un restaurante japonés, por mucha fusión que tenga, el sushi es el gran protagonista. En Li-Onna tienes una amplia variedad de niguiris y sashimis para añadirle el topping que más te guste y también los rolls.

El Li-Onna roll (24 €) lleva el nombre del restaurante por algo. Muy acertada la combinación de ingredientes con anguila, salmón, langostino, cangrejo, aguacate, alioli de chile árbol, salsa agridulce y cilantro.

Y de los niguiris nos decantamos por el niguiri king crab (11 €) con el añadido de caviar osetra (10 €), las huevas le añaden el toque salino que necesita el cangrejo real. Y el niguiri de anguila (5 €) con el topping de foie gras (6 €), una combinación muy acertada, aunque en ambos toppings se agradecería un poco más de cantidad.

Niguiri king crab con caviar osetra.

Li-Onna se completa con una apuesta de coctelería única que eleva la experiencia desde el aperitivo hasta el postre. La selección incluye diecisiete cócteles de autor como el Popstar y el Martini de pepino. Y también con una carta de vinos aceptable que está en plena ampliación y en la que te encontrarás vinos de las principales DO y algún sake interesante como el sake especial Himezen, de la Bodega Ichinokura que nos ofreció su amable y profesional metre, Mario Oterino. El vino con el que tomamos la comida fue un vino tinto Allende, elaborado por Finca Allende con 100 % Tempranillo bajo la DOC Rioja.

La parte dulce también tiene espacio en la carta con elaboraciones como el Chunky Monkey de dulce de leche, acompañado con plátano flameado y helado de plátano con trozos de nuez y chocolate y también su Terrina de chocolate amargo con helado de vainilla flameado, aceite de oliva y sal Maldon. Después de lo que comimos, decidimos terminar como más nos gusta, con un vino dulce, oloroso o generoso, en este caso un vino dulce José Ordóñez Nº 2 Victoria, elaborado por la Bodega Jorge Ordóñez & Co con uvas 100 % Moscatel de Alejandría bajo la DO Málaga.

Bento Box y menú infantil

Li-Onna también ofrece una nueva propuesta gastronómica pensada para los profesionales y ejecutivos de la zona. Los nuevos Bento Box son una solución rápida para quienes desean comer bien y tienen poco tiempo.

Están disponibles de lunes a viernes entre las 13:00 y las 17:00 horas y han sido diseñadas como una opción perfecta para una pausa rápida durante la jornada laboral. Son prácticas, equilibradas y mantienen la esencia de la alta cocina japonesa con fusión latina que caracteriza a Li-Onna.

Los Bento Box de Li-Onna.

La primera opción, Bento Box Li-Onna, es una experiencia gastronómica completa en formato compacto. Incluye una cuidada selección de piezas como cuatro rolls de atún picante, tres sashimi de hamachi con un delicado toque serrano, arroz gohan, dos piezas de crispy rice y un toque especial de salmón marinado con gochugaru, un condimento coreano que añade un sabor profundo y ligeramente picante al plato. Es una propuesta contundente, llena de matices, ideal para los amantes del sushi y para quien busca disfrutar de una comida cotidiana sin desmerecerla. Su precio es de 30€.

Por otro lado, la Bento Box Vegetariana ofrece una alternativa igual de sabrosa, diseñada para quienes prefieren una opción sin alimentos de procedencia animal, sin renunciar al placer de una comida rica y bien equilibrada. Incluye una ensalada de setas crujientes con un contraste de texturas delicioso, brócoli asado con toques ahumados, arroz salteado con verduras de temporada, y cuatro piezas de yasai roll cuidadosamente elaborados. Una experiencia ligera, fresca y llena de sabor. Su precio es de 25€.

La coctelería es otro de los puntos fuertes de Li-Onna.

El menú infantil, que está disponible todos los días para menores de 12 años, tiene tres opciones por 15€ cada una: Pollo Frito, pechuga de pollo crujiente; Sushi Ebi, langostino tempura, aguacate y queso crema; y Sushi Salmón, salmón, aguacate y queso crema. Los sirven con acompañantes de edamame, patatas fritas, arroz gohan o yakimeshi de verduras.

Si te gusta la comida fusión japo-mex con muy buen producto, el buen ambiente y los locales con encanto, Li-Onna te va a gustar. Un restaurante muy recomendable en una de las zonas más concurridas de la capital y con un ticket medio entre los 50-60€.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.