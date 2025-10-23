El chef Jorge Asenjo, jefe de cocina del restaurante BARRO, en Ávila, ha sido coronado como el Mejor Cocinero de Carne de Caza de España 2025, en la primera edición de este concurso que busca ensalzar el valor de la gastronomía cinegética en el país.

Jorge Asenjo, chef de BARRO.

El certamen, celebrado este 22 de octubre en el Palacio de Valdeparaíso de Almagro (Ciudad Real), reunió a más de 250 asistentes y se perfila como una cita clave en el calendario gastronómico nacional. Asenjo, cuyo restaurante BARRO cuenta con una estrella Michelin y una Estrella Verde, se llevó el premio principal de 3.000 euros, así como los tres galardones especiales del concurso.

Un menú que conquista al jurado

El chef de Ávila impresionó al jurado con un menú de tres pases que demostró su maestría en el tratamiento de la carne de caza. Los platos ganadores fueron los de aperitivo, plato libre y plato de caza mayor. El aperitivo era un escabeche de conejo con cobertura de manteca y una ensalada de hierbas silvestres (Ganador del premio al mejor aperitivo). El plato libre era de pasta de rillette de pato azulón (Ganador del premio al mejor plato libre). Y el plato de caza mayor fue de "Ciervo, bellota y trufa" (Ganador del premio a la mejor elaboración a base de ciervo o jabalí).

Escabeche de conejo con cobertura de manteca y una ensalada de hierbas silvestres.

El nivel de la competición fue evaluado por un jurado de altura presidido por Luis Alberto Lera, máximo referente de la cocina cinegética en España. Estuvo acompañado por figuras de la talla de Iván Cerdeño (dos estrellas Michelin), Fran Martínez (dos estrellas Michelin), José Antonio Medina, Miguel Carretero y periodistas gastronómicos de renombre como José Carlos Capel y Julia Pérez.

El jurado no solo valoró la técnica y el sabor, sino también el respeto al producto, la creatividad y la coherencia culinaria de las propuestas.

Apuesta por la cultura cinegética

El Concurso, organizado por VENARI —la primera escuela gastronómica especializada en cocina cinegética del mundo— y Grupo Caterdata, contó con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y ASICCAZA.

Ciervo, bellota y trufa.

Paralelamente a la competición, se desarrolló una intensa jornada que puso el foco en la cultura de la carne de caza. Un coloquio sobre el presente y futuro de esta gastronomía contó con la participación de los chefs Luis Alberto Lera, Iván Cerdeño y Miguel Carretero.

En este foro, el presidente de ASICCAZA, José María Gallardo, destacó la necesidad de aumentar la formación en este tipo de cocina, poniendo a VENARI como ejemplo. "En muchos lugares de Europa, en cualquier restaurante tienen platos de carne de caza y aquí en España se ve menos", comentó Gallardo.

Jorge Asenjo posa con el diploma de campeón ante otros de los finalistas.

El evento también incluyó una mesa redonda sobre "Las mujeres en la gastronomía de caza", donde la periodista Julia Pérez y otras expertas resaltaron el papel histórico y creciente de las mujeres en este ámbito. Además, el médico y especialista Antonio Escribano ofreció una ponencia sobre los beneficios nutricionales del consumo de carne de caza.

El elenco de finalistas

La primera edición del certamen contó con seis finalistas, seleccionados entre unas 40 candidaturas, lo que subraya la diversidad y el talento de la cocina actual. Participaron, además de Jorge Asenjo: