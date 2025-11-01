La España quemada no está quemada: os contamos la situación real y por qué hay que seguir viajando allí

El Placer de Viajar dedica un episodio muy especial a las regiones de España afectadas por los incendios veraniegos, con el objetivo de mostrar cómo se están recuperando de lo ocurrido en agosto y, además, animar a todos los oyentes a visitar esas zonas, porque es la mejor forma de apoyar la recuperación económica.

Carmelo Jordá y Kelu Robles hablan con empresarios de turismo y hostelería y guías locales de León, Orense, Zamora y Extremadura, que les cuentan cómo, a pesar de los desafíos inmensos que ha dejado lo ocurrido, sigue habiendo en sus territorios mucha belleza intacta y una más que sobresaliente oferta cultural y gastronómica, por lo que instan a los viajeros de toda España a visitarlos.

El primer invitado llega desde Carucedo, en la provincia de León y junto a las famosas Médulas. Se trata de Francisco Javier Vega, del restaurante Camino Real, que relata la dolorosa pérdida de su negocio y hogar, pero celebra su reapertura en un plazo récord y también el apoyo que ha tenido desde entonces, tanto de gente de la zona como de turistas llegados de otras partes. Francisco cuenta que, aunque Las Médulas sufrieron mucho, aún existen joyas como el Castillo de Cornatel y, por supuesto, hay que disfrutar de la exquisita gastronomía local.

Por su parte, Sergio Guerrero, de Ubuntu Aventuras en la Montaña Oriental leonesa, confirma que gran parte de su Parque Regional y los Picos de Europa están intactos y listos para actividades como el trekking y que, además, se sigue pudiendo disfrutar de la naturaleza y el paisaje sin mayor problema.

La siguiente parada del podcast es en Orense, donde José Luis Prieto, de O Retiro do Conde, describe el paisaje quemado como "lunar" en su área, pero subraya que sigue habiendo una vida social local rica, muchas manifestaciones culturales y, de nuevo, la excelente oferta culinaria que es un auténtico lujo.

En la misma provincia Juanjo Lorenzo, guía en Trevinca, confirma que incluso en la zona que más incendios sufrió, sigue habiendo vastas zonas que no han sido afectadas y en las que se pueden encontrar lagunas glaciares, cumbres y cielos nocturnos espectaculares, así como flora y fauna autóctonas con especies tan importantes y hermosas como el Águila Real y el Buitre Negro.

De Galicia el podcast viaja a Extremadura, allí Victoria Rodrigo López, presidenta de la Asociación de Turismo de Las Hurdes, destaca la singularidad etnográfica y cultural de su comarca. Además, asegura que a pesar de los incendios, la inmensa mayor parte de Las Hurdes sigue "verde", por lo que invita a los oyentes a disfrutar de sus senderos, sus aldeas de pizarra y de lugares muy especiales como el Mirador de la Pregonera.

También en la región extremeña está María Eugenia Flores de Rural Plan Incoming Services, que confirma que los viajeros internacionales siguen buscando la autenticidad de esta comunidad autónoma y que la región, con sus tradiciones y patrimonio natural, se está recuperando con firmeza después de lo sufrido este verano, a pesar de las noticias tan negativas.

Finalmente, volviendo a Castilla y León, el último invitado del episodio es Óscar Coca de La Terraza en San Martín, que está en Castañeda, en la zona del Lago de Sanabria de Zamora, que reconoce el duro golpe a la temporada estival por los fuegos en el área, pero insiste en que las principales atracciones están intactas y la región ofrece una gastronomía de calidad con carnes y el Pote sanabrés, siendo el otoño un momento idóneo para sus paisajes.