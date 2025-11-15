Naturaleza, cultura, lujo y mucho más: aún no lo sabes, pero este es el África que estás deseando descubrir

Esta semana El Placer de Viajar tiene un número especial: de la mano de la Oficina de Turismo de Sudáfrica Carmelo Jordá y Kelu Robles nos llevan a descubrir un país que, como recuerdan en la introducción del episodio, cambió para siempre en las elecciones de 1994 con la histórica victoria de Nelson Mandela, que marcó una transición democrática que no dejó indiferente a nadie y se comparó incluso con la propia transición española.

Además, para ahondar en las maravillas de esta nación, el programa contó con un invitado de lujo: Javier García Blanco, reconocido periodista de viajes y director de la revista digital Wanderer.

García Blanco destaca la incomparable riqueza de Sudáfrica como destino, enfatizando su ubicación estratégica en el continente africano y la confluencia de los océanos Atlántico e Índico. Para empezar, y abordando un tema recurrente en los viajes internacionales sobre todo a destinos fuera de Europa, el invitado desmitificó las preocupaciones sobre la seguridad que pueden tener muchos viajeros, señalando que, si bien el país no se equipara a los niveles de seguridad de España, basta con aplicar el sentido común viajero y atenerse a unas normas sencillas: evitar la ostentación, usar transportes fiables como Uber y consultar a los locales sobre si hay alguna zona a la que no es recomendable ir en ciertos momentos.

Durante el episodio Javier García Blanco comparte sus experiencias en dos de las provincias sudafricanas: KwaZulu-Natal y North West. En la primera, exploró la rica cultura zulú en el pueblo de Inanda, destacando la persistencia de tradiciones ancestrales y la figura del Sangoma.

También visitó el Mandela Capture Site, un emotivo museo que conmemora el arresto del líder anti-apartheid, un lugar imprescindible para comprender la historia reciente de Sudáfrica. Cerca de allí están las majestuosas Howick Falls, otro lugar que no hay que perderse.

En la provincia de North West García Blanco se maravilló con la presa de Hartebeespoort, convertida en un vibrante centro de ocio, y las milenarias Magaliesberg Mountains, reserva de la biosfera y un lugar ideal para el turismo activo y las vistas panorámicas. Además, destacó la importancia de la Cuna de la Humanidad en Gauteng, un sitio con fósiles de homínidos de millones de años que recuerda el origen africano de toda la humanidad.

Por último, Javier García Blanco describió la experiencia de un safari fotográfico en la reserva de Madikwe, recomendando las primeras horas de la mañana y el atardecer para observar a los animales más activos. La oportunidad de ver de cerca a los "cinco grandes" –león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte– desde vehículos abiertos, con la seguridad y el respeto por la fauna garantizados por los rangers es algo que calificó de "fascinante".

Asimismo, mencionó los lujosos lodges dentro de las reservas, con piscinas privadas y vistas directas a los puntos de agua donde abrevan los animales, hoteles de una altísima calidad, aunque también existen opciones más accesibles.

De Sudáfrica a Llerena

Cambiando de continente, Kelu Robles llevó a los oyentes a Llerena (Badajoz), localidad que forma parte de la Red de Pueblos Gastronómicos de España.

Kelu describe Llerena como un "pueblo blanco" con un gran patrimonio histórico en el que destaca la antigua sede del Tribunal de la Inquisición y su monumental Plaza Mayor.

La huella del Siglo de Oro se refleja en la presencia de Francisco de Zurbarán, cuyas obras, incluido un impactante Cristo, se encuentran en la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, un templo que armoniza estilos gótico, renacentista y mudéjar. Kelu también elogió la tranquilidad del Convento de las Clarisas y una antigua iglesia transformada en una original biblioteca pública, con estanterías que emulan retablos.

Por último, recalcar que, en el plano gastronómico, Llerena es un paraíso para el cerdo ibérico, con establecimientos como La Fábrica, una antigua harinera, que rinden homenaje a este manjar.

Los Chocolates Moro, una exitosa firma local, y la popular Fiesta de la Matanza, celebrada en marzo, completan una oferta que demuestra la riqueza cultural y culinaria de la España profunda, llevando la contraria a quienes la encasillan entre civilización y barbarie, como si nuestro país no fuera, en sí mismo, la máxima expresión de la civilización y la cultura.