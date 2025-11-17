Levaduramadre amplía su surtido artesanal con productos de calabaza y una nueva hogaza de açaí

Levaduramadre anunció este lunes el lanzamiento de varias elaboraciones de temporada con la calabaza como protagonista, así como la incorporación de una nueva hogaza elaborada con açaí, en línea con su estrategia de innovación y panadería artesana.

La cadena de panadería recupera para este otoño su 'muffin' de calabaza, una de las referencias más demandadas en ediciones anteriores, y suma como novedad una 'cookie' de calabaza elaborada con especias otoñales. Ambos productos estarán disponibles por tiempo limitado en sus tiendas.

Según la compañía, el 'muffin' de calabaza mantiene su elaboración artesanal y el uso de ingredientes de calidad, con una masa esponjosa y un perfil aromático propio de la temporada. La nueva 'cookie' de calabaza incorpora una mezcla de canela, jengibre, clavo y cardamomo, reinterpretando la receta clásica con un enfoque estacional.

Levaduramadre mantiene también en su oferta su hogaza de calabaza, una de las referencias fijas del otoño, junto con otras hogazas como las de vino tinto, pasas y nueces; centeno, trigo y nueces, o la Campagnard, todas ellas elaboradas con masa madre.

Una nueva hogaza de açaí

Además, la marca ha presentado su nueva hogaza de açaí, un pan que combina la técnica tradicional con un ingrediente de perfil nutricional destacado. El açaí, fruto amazónico rico en antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales, aporta propiedades funcionales a esta nueva propuesta.

"La hogaza de açaí está elaborada con masa madre natural e ingredientes seleccionados, y presenta una textura tierna y un color característico derivado del propio fruto. La compañía señala que esta incorporación amplía la familia de hogazas de la marca, en la que ya se incluyen variedades como la Campagnard, la multiharinas o la de vino, pasas y nueces", explicó.

Con estas novedades, Levaduramadre refuerza su apuesta por "un surtido que combina tradición, innovación y productos de temporada, manteniendo el enfoque artesanal que caracteriza a la marca".