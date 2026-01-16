Lunes de invierno a mediodía, la mejor oportunidad para conseguir vuelos más económicos, según eDreams

Un lunes de invierno a mediodía ofrece la mejor oportunidad para conseguir precios de vuelos más económicos, según un análisis de eDreams que ha analizado los datos de reservas de vuelos desde España en 2025 para identificar los momentos más favorables para encontrar las mejores tarifas.

El estudio revela que factores como el mes de compra, el día de la semana o incluso la hora en la que se realiza la reserva pueden tener un impacto significativo en el precio del vuelo, y que la anticipación y la elección estratégica del momento de la reserva siguen siendo determinantes para optimizar el presupuesto de viaje, tanto en trayectos nacionales como internacionales.

Según el análisis, el invierno se mantiene como uno de los períodos más ventajosos para reservar vuelos, especialmente en trayectos nacionales y europeos. En concreto, enero registró ahorros medios de hasta el 18 %, que alcanzaron el 22 % en vuelos europeos y el 25 % en destinos americanos. Tras el verano, septiembre y octubre también se sitúan como meses favorables, sobre todo en viajes de larga distancia.

En cuanto al día de la semana, los inicios de semana ofrecen mejores oportunidades de ahorro. El lunes se posicionó en 2025 como uno de los días más económicos para reservar, con un precio medio inferior al del resto de la semana, aunque el estudio señala que esta tendencia varía según la región, con el miércoles como día más favorable para vuelos hacia Asia.

Además, la hora de compra también influye. Las reservas realizadas alrededor del mediodía registraron tarifas más ajustadas de media, con diferencias relevantes según el destino.

La anticipación vuelve a ser un factor clave. Reservar con entre uno y dos meses de margen permitió obtener los precios más competitivos, con un ahorro medio del 28 %, especialmente en destinos de larga distancia en Asia y América.