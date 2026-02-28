Un castillo espectacular desde el que ver una de las batallas más recordadas de nuestra historia

En este nuevo episodio de El placer de viajar los anfitriones del podcast, Carmelo Jordá y Kelu Robles, nos invitan a un recorrido que une la historia revolucionaria de los Estados Unidos con la solera de los castillos y la gastronomía de Castilla-La Mancha, terminando con una estancia de lujo en el norte de España.

El programa arranca recordando una fecha clave para la historia de España: el aniversario de la Batalla de Almansa, acontecida el 25 de abril de 1707, un evento que sirve de preámbulo para explorar tanto esta localidad albaceteña como la ciudad de Boston, dos destinos marcados por su relevancia histórica y su carácter distintivo.

La historia de Boston

El viaje comienza en Boston, Massachusetts, una de las urbes más antiguas de Estados Unidos y, sin duda, la de aire más europeo. Los presentadores destacan su disposición urbana, que se aleja del caos asfáltico de otras metrópolis americanas para ofrecer una planta orgánica que invita a ser recorrida a pie, lo que le ha valido el sobrenombre de America's Walking City. Boston es presentada como un bastión de la libertad individual y la intelectualidad, siendo la cuna de la familia Kennedy y sede de instituciones prestigiosas como la Universidad de Harvard y el MIT, donde la innovación es constante.

Desde la perspectiva de la línea editorial de Libertad Digital, el programa pone especial énfasis en el Motín del Té de Boston como un acto fundacional de resistencia frente al intervencionismo fiscal. Este evento, donde los colonos se rebelaron contra los impuestos británicos bajo el lema de que no puede haber tasas sin representación política, es analizado como un hito de la lucha por la propiedad y la autonomía económica. Hoy en día, los visitantes pueden revivir este episodio en un museo situado en una réplica de un barco del siglo XVIII en el río Charles.

La sección dedicada a Boston también explora su estrecha relación con el cine y la cultura popular. Se mencionan barrios emblemáticos como Beacon Hill, conocido como la milla del cine por haber sido escenario de películas como Infiltrados o El indomable Will Hunting. También se destaca la réplica del bar de la mítica serie Cheers y el rastro de la investigación periodística de Spotlight en las oficinas del Boston Globe. El recorrido termina en el North End, el barrio italiano, y en el Chinatown local, lugares que conservan la esencia de la inmigración histórica que dio forma a la ciudad.

Almansa, su castillo y su batalla

De vuelta en España, el programa se detiene en Almansa, una ciudad dominada visualmente por su espectacular castillo. Esta fortaleza, de origen musulmán pero transformada por los marqueses de Villena, se alza sobre una mole rocosa que domina el Corredor de Almansa, un paso estratégico entre la Meseta y el Levante. Los presentadores subrayan la excelente conservación del recinto, destacando elementos arquitectónicos únicos como la escalera de caracol de Mallorca, una joya de la arquitectura levantina que carece de eje central de soporte.

La Batalla de Almansa ocupa un lugar central en la conversación. Se describe no solo como un enfrentamiento bélico clave en la Guerra de Sucesión, sino como un motor de turismo cultural gracias a las recreaciones históricas que atraen a grupos de toda Europa cada mes de abril. Además, se recomienda visitar la oficina de turismo para contemplar la reproducción del cuadro de Bonaventura Ligli, que ofrece una visión detallada y casi documental de las posiciones de los ejércitos durante el conflicto, superando su valor puramente artístico.

La gastronomía y el sector vinícola son pilares fundamentales de la visita a Almansa. Se recomienda encarecidamente el Mesón de Pincelín, un establecimiento familiar donde se pueden degustar los tradicionales gazpachos manchegos servidos sobre una torta de harina, un plato contundente que refleja la cocina de raíz. Asimismo, se destaca el proyecto de la bodega Matamangos, un ejemplo de emprendimiento familiar que produce vinos de gran personalidad en un palacete de estilo colonial, uniendo la tradición agrícola con la excelencia enológica.

Para concluir, Kelu Robles nos traslada a San Sebastián para descubrir el Hotel Arbaso. Este establecimiento boutique, cuyo nombre significa antepasado en euskera, representa la perfecta unión entre el lujo discreto y la calidez del diseño contemporáneo.

Ubicado frente a la Catedral del Buen Pastor, el hotel destaca por su uso de materiales nobles como la piedra y la madera, y por un desayuno de degustación que es ya un referente en la ciudad, consolidando la oferta turística de alta calidad basada en la empresa familiar y el cuidado por el detalle.

