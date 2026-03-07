En esta nueva edición de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de Libertad Digital y esRadio, nuestros anfitriones Carmelo Jordá y Kelu Robles nos invitan a un recorrido fascinante por dos destinos europeos con una personalidad arrolladora: la región vinícola de la Rioja y la vibrante ciudad de Palermo, en Sicilia. El programa comienza rindiendo homenaje al monasterio de San Millán de la Cogolla, un lugar emblemático no solo por ser la cuna del castellano, sino también por albergar los primeros registros documentales sobre la viticultura en España. Los presentadores subrayan cómo el vino ha pasado de ser una actividad aislada a convertirse en un pilar fundamental de la economía y la cultura riojana desde hace siglos.

Para profundizar en el mundo del vino, el programa cuenta con la presencia de Elisa Ventoso, experta y riojana de pro, quien aclara una distinción importante: mientras que La Rioja se refiere a la comunidad autónoma, Rioja denomina a los vinos con denominación de origen, los cuales pueden provenir de viñedos situados en Álava, Navarra o Burgos. Elisa propone una selección de cinco bodegas imprescindibles que representan la excelencia y la historia de esta tierra, destacando que el sector ha evolucionado de forma extraordinaria hacia el enoturismo, ofreciendo experiencias que van mucho más allá de la simple cata.

La primera parada es en Bodegas Marqués de Murrieta, considerada la cuna del vino de Rioja. Fundada en 1852 por Luciano Murrieta, a quien se le reconoce como el padre de la viticultura moderna, esta bodega combina instalaciones modernistas con el edificio histórico Castillo de Ygay, hoy convertido en un museo con miles de botellas históricas. Elisa destaca su enfoque hacia el lujo, ofreciendo visitas que incluyen sobrevuelos en helicóptero y menús gastronómicos exclusivos, lo que refleja la ambición internacional y el prestigio de la marca.

A continuación, el recorrido nos lleva a Bodegas Franco-Españolas, la única bodega activa dentro de la ciudad de Logroño. Fundada en 1890 por una colaboración entre españoles y franceses que huían de la plaga de la filoxera, es famosa por haber creado el primer blanco semidulce de la región, el Diamante. Su ubicación privilegiada permite a los visitantes llegar caminando desde el casco antiguo, convirtiéndose en un punto de encuentro social donde se celebran eventos culturales, teatro y sesiones de yoga entre barricas.

En la localidad de Haro, el programa destaca Bodegas CVNE –escrito con uve por un error ortográfico histórico que derivó en el popular nombre Cune–. Esta institución, situada en el famoso Barrio de la Estación, cuenta con una nave de barricas diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel. Lo más sorprendente de esta construcción es que carece de columnas, utilizando una técnica similar a la de las estaciones de tren de la época para sostener la estructura metálica, lo que la convierte en una joya de la ingeniería industrial.

La selección continúa con Bodegas Conde de los Andes, en Ollauri, cuya mayor riqueza se encuentra bajo tierra. Sus calados subterráneos del siglo XV y XVI son conocidos como la Capilla Sixtina del vino, albergando cerca de medio millón de botellas antiguas en condiciones óptimas de humedad y temperatura.

Finalmente, Elisa menciona Bodegas Eguren Ugarte, dirigida por la sexta generación de la misma familia. Fundada por Vitorino Ugarte, la bodega destaca por su hospitalidad, contando con hotel, restaurante y los tradicionales txokos privados donde los clientes pueden guardar y disfrutar de su propio vino.

Disfrutando de Palermo

En la segunda parte del programa, Carmelo Jordá relata su reciente enamoramiento de Palermo, una ciudad que describe como caótica, ruidosa y en ocasiones descuidada, pero dotada de una belleza y un patrimonio artístico excepcional. Jordá recomienda un tour por la ciudad como el que él mismo hizo con Civitatis, una visita de varias horas por el centro histórico con una excelente guía que fue extremadamente útil para entender la historia de una ciudad con muchísima historia.

También aconseja dedicar al menos cuatro días a la capital siciliana para poder impregnarse de su atmósfera única, donde la historia de los antiguos reinos se mezcla con una vida callejera vibrante que recuerda a la mejor tradición del sur de Italia.

Uno de los puntos neurálgicos de la visita es Quattro Canti, una plaza donde cuatro fachadas monumentales con estatuas de reyes españoles marcan el centro geográfico del casco viejo. Muy cerca se encuentra la Piazza Pretoria con su espectacular fuente barroca y el Teatro Massimo, el mayor teatro de ópera de Italia.

Carmelo hace especial hincapié en el Palazzo dei Normanni, sede de la Asamblea Regional, cuya Capilla Palatina es una obra maestra que fusiona el arte árabe, normando y bizantino, con mosaicos dorados que cubren techos y paredes.

La experiencia palermitana se completa con la visita a sus mercados históricos, como el de Ballarò, que mantienen su esencia desde la Edad Media. Carmelo describe estos mercados como muy divertidos, donde los vendedores gritan sus mercancías y las motos circulan entre puestos de pescado y verduras frescas.

Finalmente, en el ámbito gastronómico, destaca delicias locales como la pasta con le sarde, las arancine (bolas de arroz rellenas) y el singular helado servido dentro de un brioche esponjoso, una combinación que simboliza la indulgencia y el placer de vivir en esta joya del Mediterráneo.

