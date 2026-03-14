La ciudad con encanto provinciano en la que ver uno de los circos romanos mejor conservados del mundo

Carmelo Jordá y Kelu Robles nos invitan en este episodio del podcast El Placer de Viajar a un recorrido fascinante que conecta la historia antigua de España con la biodiversidad más pura del Pacífico. El programa comienza con una curiosa efeméride histórica: la llegada de Charles Darwin a las Islas Galápagos el 15 de septiembre de 1835 a bordo del HMS Beagle. Los presentadores aprovechan para explicar las siglas Her Majesty's Service (o His Majesty's Service) y bromean sobre la icónica etiqueta de Anís del Mono, donde el rostro del famoso científico aparece caricaturizado en el cuerpo de un simio, uniendo así la cultura popular con el legado de la evolución.

La primera parada del viaje es Tarragona, ciudad que Carmelo Jordá describe con entusiasmo rescatando su nombre romano, Tarraco. La ciudad es presentada como un destino que combina un aire provinciano y pausado con una riqueza arqueológica incomparable en la Península Ibérica. Según el resumen, Tarraco fue una de las ciudades más relevantes del Imperio, visitada incluso por Octavio Augusto. Su patrimonio incluye una muralla del siglo III a.C. y un impresionante anfiteatro situado junto al mar, donde fueron martirizados varios santos cristianos. El relato destaca la interconexión de capas históricas, donde los restos romanos se mezclan con estructuras medievales de forma natural.

Entre los hitos arquitectónicos mencionados en Tarragona, destaca la Torre del Pretorio, también conocida como la Torre de Pilatos, debido a una tradición que sitúa el nacimiento de Poncio Pilato en esta ciudad. Otro tesoro es el circo romano, considerado uno de los mejor conservados del mundo, cuyas estructuras originales pueden verse integradas hoy en día en comercios y viviendas particulares del casco antiguo. Esta continuidad histórica dota a la ciudad de una atmósfera única para el visitante que busca algo más que el típico turismo de sol y playa.

El programa también explora la faceta medieval y modernista de la capital tarraconense. Su catedral es definida como una joya infravalorada que marca la transición entre el románico y el gótico, mientras que el modernismo catalán deja su impronta en edificios como la Casa Salas o el Mercado Central. Carmelo Jordá subraya la importancia de pasear por la Rambla Nova hasta el Balcón del Mediterráneo para cumplir con el rito de tocar hierro, una tradición local que permite conectar con el horizonte marino.

En el ámbito gastronómico, Tarragona brilla con luz propia gracias a la salsa romesco, base de muchos de sus platos de pescado, y otras especialidades como el suquet de pescado, la ensalada xató o los dulces carquiñoles. El programa resalta que la ciudad ofrece una experiencia sensorial completa, donde la dieta mediterránea se manifiesta en su forma más auténtica y tradicional, lejos de las estridencias de otros destinos más masificados.

En Galápagos

Posteriormente, la periodista Lucía Prieto toma la palabra para relatar su expedición a las Islas Galápagos. Lucía advierte sobre el alto coste económico que supone entrar en este paraíso natural, con tasas gubernamentales que pueden ascender a los 220 dólares por persona solo al aterrizar, exigiendo el pago en efectivo. Santa Cruz se presenta como la isla central de operaciones, desde donde se puede apreciar la magnitud de los esfuerzos de conservación necesarios para proteger un ecosistema tan frágil ante el turismo masivo.

La fauna es, sin duda, la protagonista en Galápagos. Lucía describe la emoción de observar a las tortugas gigantes, seres que pueden vivir más de 130 años, y la convivencia cotidiana con iguanas marinas, leones marinos y pelícanos en los propios puertos de las islas. El respeto a los animales es absoluto, con normativas estrictas que prohíben el contacto físico, subrayando la importancia de mantener la integridad ambiental de un archipiélago que inspiró las teorías más importantes de la ciencia moderna.

Finalmente, se aborda la preocupación por las amenazas externas, como la presencia de barcos de pesca industrial de origen chino que rodean las aguas protegidas, poniendo en riesgo la biodiversidad. Lucía recomienda visitar islas menos explotadas como San Cristóbal para vivir una experiencia más auténtica y concluye destacando la calidad del atún fresco local como el culmen gastronómico del viaje. El episodio cierra reforzando la idea de que viajar es un privilegio que requiere responsabilidad y curiosidad histórica.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.