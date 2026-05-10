Madrid en primavera: 8 parques y jardines para una escapada dentro de la ciudad

Madrid se revela como una ciudad que respira a través de una red excepcional de parques y jardines, cada uno con una identidad histórica y paisajística única. Esta guía recorre los espacios verdes más emblemáticos de la capital, desde joyas botánicas especializadas hasta inmensas extensiones forestales que han servido a la realeza durante siglos. La diversidad es la nota dominante: encontramos desde la Rosaleda del Parque del Oeste, con sus 20.000 ejemplares de rosas, hasta la Quinta de los Molinos, famosa por el espectáculo visual de sus 1.500 almendros que transforman el paisaje cada primavera.

La riqueza histórica se manifiesta en lugares como El Capricho de la Alameda de Osuna, el único jardín del Romanticismo conservado en la ciudad, que además de su valor artístico oculta un búnker de la Guerra Civil a quince metros bajo tierra. Del mismo modo, la Quinta de la Fuente del Berro ofrece un refugio de estilo inglés con pavos reales y cascadas en pleno distrito de Salamanca.

Para quienes buscan una conexión más salvaje con la naturaleza, la Dehesa de la Villa y la imponente Casa de Campo (cinco veces mayor que el Central Park) funcionan como auténticos pulmones forestales. Finalmente, el Parque del Retiro, corazón cultural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y los Jardines de Sabatini, situados a los pies del Palacio Real, consolidan a Madrid como una de las capitales más verdes de Europa.

Jardín de la Rosaleda

El Jardín de La Rosaleda de Madrid goza de una ubicación privilegiada dentro del Parque del Oeste. Se encuentra muy cerca de la estación de Príncipe Pío, de la Plaza de España, el Templo de Debod y del Teleférico.

Está abierto todos los días del año, la entrada es libre para todos los públicos y no es necesario hacer reservas.

Ocupa una extensión de unos 32.000 m². En su interior se encuentran plantados más de 20 000 rosales que representan alrededor de 650 a 700 variedades diferentes.

Quinta de la Fuente del Berro

El jardín cuenta con seis accesos: dos al oeste, que lo conectan con la Colonia de la Fuente del Berro; tres al norte, que lo comunican con el Parque de Sancho Dávila; y uno al sur, en la calle O'Donnell.

Este histórico parque, que abarca aproximadamente 13 hectáreas en el distrito de Salamanca, es un auténtico remanso de paz.

El parque es un laberinto de desniveles, rías artificiales y cascadas que alberga más de 70 especies de árboles, incluyendo impresionantes ginkgos bilobas y cedros centenarios.

Un jardín de estilo romántico y paisaje inglés, lleno de monumentos como la estatua al poeta Bécquer y habitado por pavos reales en libertad.

Parque Quinta de los Molinos

Limita con la calle Alcalá al sur, la calle Juan Ignacio Luca de Tena al norte, la Avenida 25 de Septiembre al este y la calle Miami al oeste, y está cerrado en su totalidad por un perímetro de cercas y dispone de cinco puertas de acceso.

Diseñado en los años 20 por el arquitecto César Cort Botí, el parque se divide claramente en dos zonas: una de estilo romántico y otra de carácter agrícola mediterráneo.

Sus 1.500 almendros, que entre febrero y marzo generan un espectáculo de floración que recuerdan a la típica postal de los cerezos en flor de Tokio.

El Capricho de la Alameda de Osuna

Con sus 14 hectáreas, este es posiblemente el parque más exclusivo y cinematográfico de Madrid, ya que solo abre fines de semana y festivos.

Fue ordenado construir en 1784 por la Duquesa de Osuna, una de las mujeres más influyentes de la Ilustración española. Es el único jardín del Romanticismo que se conserva en Madrid.

Además, esconde el Búnker de la Posición Jaca, un refugio antiaéreo de 2.000 metros cuadrados construido a 15 metros bajo tierra durante la Guerra Civil Española.

Actualmente, el palacio de El Capricho se encuentra en obras de rehabilitación y musealización con motivo del futuro Museo de la Duquesa, que tiene previsto abrir sus puertas al público en 2027.

Parque Dehesa de la Villa

La Dehesa de la Villa es un verdadero bosque urbano situado al noroeste de la ciudad.

Hoy conserva unas nada desdeñables 64 hectáreas de masa forestal sin ajardinar y funciona como un pulmón silvestre con miles de pinos piñoneros y carrascos, almendros, encinas y fresnos, albergando a más de 70 especies de aves.

El Cerro de los Locos tiene uno de los atardeceres menos masificados y más espectaculares del skyline madrileño.

Parque de la Casa de Campo

Es el parque público más grande de Madrid. DATO: Es casi cinco veces más grande que el Central Park de Nueva York, con 17,22 km².

Algo de historia: comenzando en 1553, el rey Felipe II trasladó la corte a Madrid y compró la finca de la familia Vargas para crear un coto de caza privado que uniera el Palacio Real con el cazadero de El Pardo. No fue hasta 1931, con la Segunda República, que se cedió al pueblo de Madrid.

Aberga el Parque de Atracciones, el Zoológico, un lago de 80.000 metros cuadrados y el Teleférico. Aquí podemos dar paseos, running, rutas de mountain bike, hasta lecciones de historia sobre las trincheras y búnkeres de la Guerra Civil.

Jardines de El Buen Retiro

El Retiro no es solo un parque, es el corazón cultural de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2021 (junto al Paseo del Prado, formando el "Paisaje de la Luz").

Desde el Palacio de Cristal, hasta el monumento a Alfonso XII que domina el Estanque Grande, el cual tiene capacidad para 55.000 metros cúbicos de agua, el Bosque del Recuerdo o la estatua del Ángel Caído, una de las pocas esculturas en el mundo dedicadas a Lucifer, situada exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar.

Sin olvidar la Montaña de los Gatos. un montículo artificial levantada en el siglo XIX por el rey Fernando VII, conocida como La Montaña de los Gatos por haber sido en el pasado espacio habitual para las colonias de felinos que poblaban este rincón tan peculiar y poco conocido de la capital.

Jardines de Sabatini

Aquí estaban los terrenos que ocupaban las antiguas caballerizas diseñadas por el arquitecto italiano Francesco Sabatini en el siglo XVIII.

Este parque es una de las visitas recomendadas para cualquier turista en Madrid según la web oficial de turismo de Madrid.

En conjunto, estos enclaves naturales ofrecen una ruta imprescindible que combina historia, ocio activo y algunos de los atardeceres más espectaculares del horizonte madrileño que poder disfrutar durante una mañana, un par de días o toda un semana.