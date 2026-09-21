Conocer, degustar y compartir Toledo

Hay territorios que se explican mejor alrededor de una mesa y entendiendo sus productos, sus recetas, sus pueblos y la manera en la que cada comarca conserva y comparte lo suyo. La provincia de Toledo es uno de esos territorios. Y es que comer en Toledo es también hablar de paisaje, de oficios, de memoria, de presente y de futuro.

Con esa idea nace Sabor Toledo, la primera feria de turismo gastronómico de la provincia, impulsada por la Diputación de Toledo y Fedeto (Federación Empresarial Toledana), que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el renovado parque de La Vega. La cita quiere ser mucho más que un escaparate de producto local. Aspira a convertirse en un punto de encuentro para toda la provincia, una gran mesa abierta en la que productores, cocineros, restauradores, vecinos y visitantes puedan reconocerse en torno a lo que la provincia cultiva, elabora, cocina y comparte.

Cartel I festival Sabor Toledo

La propuesta parte de una convicción sencilla. La provincia no se cuenta desde un único lugar, ni desde una sola receta, ni desde un paisaje común. Su riqueza está precisamente en la suma de identidades distintas. No produce lo mismo La Mancha Toledana que La Sagra, ni se expresa igual Tierras de Talavera que Toledo y sus Montes. Cada territorio tiene sus productos, sus acentos y sus formas de hacer, pero todos comparten una misma manera de recibir al otro. La mesa se convierte así en el espacio donde esa diversidad se encuentra.

Durante cuatro días, La Vega se transformará en un recorrido gastronómico por la provincia. El recinto estará organizado en torno a las comarcas de Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra y Torrijos, que contarán con espacios propios para mostrar la variedad de productos, elaboraciones y propuestas vinculadas a cada zona.

La feria permitirá comprar, degustar y conocer de primera mano el origen de muchos de los alimentos que forman parte de la identidad toledana. Tendrán presencia productores agroalimentarios, establecimientos hosteleros y artesanos vinculados al producto de proximidad, con especial atención a quienes trabajan desde el origen, la calidad y los productos de cercanía.

Pero Sabor Toledo no quiere limitarse a mostrar productos. Quiere contar las historias que hay detrás de ellos. La feria pondrá en contacto directo a quienes producen, quienes elaboran y quienes consumen, reforzando una relación cada vez más valorada por el visitante. En una época en la que muchas experiencias gastronómicas tienden a parecerse, Toledo reivindica lo propio sin complejos, desde la autenticidad de sus pueblos y desde el orgullo de una despensa diversa.

La programación incluirá degustaciones, tapas, showcookings, talleres, música en vivo y actividades para todos los públicos. Los showcookings serán uno de los ejes centrales del festival, con cuatro sesiones diarias, dos por la mañana y dos por la tarde, y capacidad para 80 asistentes como máximo por actividad. Estas demostraciones permitirán acercarse a técnicas culinarias, recetas tradicionales y nuevas formas de interpretar el producto toledano.

Esa combinación de producto, experiencia y territorio resume la vocación de Sabor Toledo. La feria nace como una cita gastronómica, pero también como una herramienta para reforzar el vínculo entre las comarcas, dinamizar el consumo local y proyectar una imagen de provincia viva, reconocible y capaz de atraer visitantes desde el sabor. La gastronomía aparece aquí como una puerta de entrada a los pueblos, a sus rutas, a sus paisajes y a sus formas de vida.

La dimensión educativa tendrá también un papel destacado. El jueves 24 y el viernes 25 de septiembre, la feria incorporará el programa Sabor Toledo Escolar, una iniciativa dirigida a más de 2.000 escolares de toda la provincia. La programación permitirá acercar a los más pequeños el valor del producto local, la cultura gastronómica y el trabajo que hay detrás de cada alimento. Se trata de sembrar desde la infancia una mirada de orgullo hacia lo propio y de mostrar que la gastronomía también habla de territorio, sostenibilidad, relevo generacional e identidad.

Sabor Toledo nace, además, con vocación de continuidad. La Diputación quiere que esta primera edición sea el comienzo de un proyecto estable de promoción gastronómica y turística provincial, capaz de seguir creciendo más allá de los días de feria uniendo pueblos, generaciones, recetas, oficios y maneras de vivir.

Del 24 al 27 de septiembre, Sabor Toledo invitará a sentarse a esa gran mesa provincial. Una mesa para conocer, degustar y compartir. Una mesa para descubrir que Toledo no es solo un destino que se contempla, sino una provincia que se prueba, se conversa y se recuerda. Una tierra que no solo se visita, sino que también se vive y se saborea.