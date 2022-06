Qué protector solar utilizar y cada cuánto reaplicarlo

Usar fotoprotectores cutáneos es necesario durante todo el año, pero sobre todo en verano, cuando la radiación solar es mucho más potente y dañina. Los expertos aconsejan proteger la piel con protectores solares para evitar problemas a corto plazo, como las quemaduras, pero también para evitarlos en el futuro, con la aparición de manchas en la piel y el desarrollo de enfermedades como el cáncer.

En el verano nos queremos divertir y desestresar bajo el sol mientras nos damos un chapuzón. Sin embargo, a veces olvidamos la importancia de cuidar nuestra piel en esta época. Tanto las cremas solares como utilizar ropa adecuada o sombreros es importante tanto a corto como a largo plazo.

Para mantener tu piel protegida de los rayos UV no solo basta con comprar un buen fotoprotector. Es importante que tomes en cuenta varias cosas al momento de disfrutar un día de playa o piscina. El tiempo de aplicación del protector solar es una de ellas. Por ello, en Libertad Digital te contamos cosas importantes sobre la protección solar de cara al verano, ¿Qué fotoprotector es mejor para mi? ¿Cada cuánto debo reaplicarlo? ¿Es necesario cambiar de crema cada año?

¿Qué nivel de protección debo usar?

Los expertos aconsejan utilizar un protector con factor de protección solar (FPS) de 30 como mínimo. ¿Por qué? Porque cuanto más elevado es el FPS mayor es el nivel de protección. Aunque la diferencia va siendo menor en los FPS de 30 o 50. Según la American Cancer Society, cualquier protector solar con SPF de menos de 15 protege únicamente contra las quemaduras de sol.

Los protectores solares con SPF 30 filtran aproximadamente el 97% de la radiación, los protectores solares con SPF 50 filtran alrededor del 98% y los que tienen SPF 100 aproximadamente el 99%. Ningún protector solar brinda una protección total.

Por tanto, lo más importante a la hora de elegir una crema del sol es escoger siempre el factor más alto. Recordemos que aunque llevemos protección, el sol sigue incidiendo en la piel. Aunque seamos morenos, optar por un FPS 50+ no es ninguna locura. Más bien al contrario. Si no alcanzamos el factor adecuado estaremos exponiéndonos a un posible daño.

Si nos preocupa el tono de la piel, cosa que no debería en absoluto, podemos optar por un factor menor, pero siempre que esta no sea demasiado clara y sensible. Por otro lado, nunca deberíamos escoger un factor menor al 30. Esto se debe, tal y como avisan los especialistas, a que muchas veces no cumplimos con la premisa necesaria para asegurar la protección.

¿Qué protector es más recomendable para mi piel?

Es importarte saber cuál es el tipo de piel que tenemos a la hora de comprar el formato del fotoprotector. El tipo de protección solar se debe elegir según el tipo de piel, a menos que la piel no tenga ninguna característica especial, por lo que se podrían usar todos los formatos indistintamente. Esto quiere decir que si tienes una piel grasa probablemente te irá bien una crema que a alguien con la piel seca no le funcionará.

Con una piel grasa se recomienda el uso del protector solar en gel, spray o mousse porque son más ligeras. En el caso de piel sensible, se puede utilizar uno específico para pieles sensibles o probar para ver que crema se adapta mejor. Para el tipo de piel seca, se recomiendan ungüentos, pomadas y cremas humectantes. Con una piel mixta, los expertos recomiendan los protectores en gel o crema.

La crema solar debe aplicarse 15 minutos antes de la exposición al sol y repartirse con abundancia por todo el cuerpo. Esto es importante porque debe haber penetrado en la piel antes de que esta sufra la exposición solar. Además, para evitar las quemaduras también es importante aplicar la crema cada dos horas porque es cuando comienza a disminuir su protección. Y también cuando salimos del agua o nos secamos, porque el contacto con el agua y con tejidos puede retirar la protección del cuerpo.

¿Cada cuánto tiempo debo aplicar el protector solar?

No existe una fórmula mágica para calcular cada cuánto tiempo aplicar tu fotoprotector. Sin embargo, se recomienda aplicar el producto media hora antes de la exposición al sol y renovar la aplicación a las dos horas y después de cada baño. Esto si no te expones al sol ni a la inmersión durante mucho tiempo.

Si te encanta estar bajo el agua relajándote y tomas baños largos, se recomienda aplicar el protector solar cada veinte minutos. Aunque tu protector solar sea resistente al agua o a prueba de ella, de igual forma debes aplicar el producto después de baños prolongados.

El contacto con el agua hace que el producto se caiga de tu piel, lo que disminuye su efecto fotoprotector. Cuando sales del agua y te secas con la toalla, aunque lo hagas con cuidado, el producto también se cae. Entonces es sencillo: mientras más te bañes, sudes o seques tu piel, tendrás menor protección.

Si no quieres estar contando los minutos o pierdes la noción del tiempo, mantente atenta a las señales de tu piel. Cuando notes que no se ve o se siente casi el fotoprotector, aplícalo nuevamente. Si tu piel comienza a enrojecerse, aplícalo una vez más.