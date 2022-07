15 hábitos para quemar grasa abdominal sin esfuerzo

Si eres de ese grupo de afortunados que cuando engorda solamente lo hace de tripa estás de enhorabuena porque con unos pocos tips que no implican pasar hambre ni machacarnos en el gimnasio durante horas podrás perder esa grasa abdominal. Aunque todo suma, lógicamente, y una vida saludable en todos los sentidos es fundamental, al final llegar a tener el cuerpo que deseamos, en nuestra mejor versión, se consigue sumando buenos hábitos a nuestra rutina, y con la dichosa grasa e hinchazón abdominal tenemos que ser bastante aplicados.

¿Quieres perder barriga tan solo cambiando tus hábitos? Presta atención. Comer de forma equilibrada y hacer deporte al menos 4 veces en semana son fundamentales para adelgazar saludablemente y llegar a nuestro físico óptimo de cara al verano, pero si a pesar de ello sigues con más barriga de la que desearías estas son las 15 cosas que tienes que hacer.

Consume alimentos cargados de grasas favorables

El aumento de este tipo de grasas es muy beneficioso para la salud y para activar tu metabolismo. Alimentos como el pescado azul, el aceite de oliva y los frutos secos serán tus mayores aliados. Eso sí, deja a un lado las grasas saturadas y las trans porque estas no te harán ningún bien.

Olvídate del alcohol

Si quieres presumir de abdomen deja de tomar cerveza, vino, cócteles y demás bebidas de esta familia que solo aportan a tu cuerpo calorías vacías que son muy difíciles de eliminar. Además, normalmente van acompañadas de patatas fritas o similares, algo tampoco recomendable si se desea perder barriga.

De todas las bebidas con alcohol la peor, a corto plazo, es la cerveza ya que contiene gas y eso hará que visualmente nos hinchemos tras cada sorbo de cerveza.

Cocina al vapor o a la plancha

Este tipo de método culinario te ayudará más de lo que crees. Al contrario que los fritos, rebozados o las salsas. ¿El motivo? Que este método de cocina es más saludable al no emplear aceites o salsas y eso hace que no sume calorías extra a la comida.

Agua con limón

Es un mito que sea quema grasa antes del desayuno, sin embargo sí que puede ser de utilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque un vaso de agua tibia con limón en ayunas ayuda a activar tu organismo desde primera hora. Además es ideal para prevenir enfermedades y proteger los depósitos minerales de tu cuerpo tales como glóbulos rojos, huesos, uñas, pelo, etcétera.

Duerme

Descansar es fundamental para estar sanos por dentro y por fuera. Apuesta por dormir entre seis y ocho horas al día. De esta manera tu cuerpo tendrá la posibilidad de coger fuerzas, asimilar todas las comidas cogiendo las vitaminas, minerales y grasas que necesita y olvidarse de la hormona del cortisol que es propensa a acumular grasa en el abdomen.

La fibra es importante

Los cereales integrales tales como la pasta, el pan o el arroz aportan vitaminas, minerales y antioxidantes de la misma manera que lo hacen las frutas y verduras. Pero eso no es todo. Estos alimentos mejoran el tránsito intestinal.

Di no a los refrescos

Si quieres eliminar la grasa abdominal no tomes refrescos. En esta clasificación entran también también los de tipo light puesto que aunque no contengan calorías aportan a nuestro cuerpo las mismas consecuencias que cuando tomamos azúcar debido a sus composición química.

Haz deporte

Moverse es vital para eliminar la grasa. No queremos decirte que te mates en el gimnasio, pero sí que apuestes por caminar entre 30 y 45 minutos al día o que te apuntes a una clase de yoga. Además de perder peso y fortalecer tus músculos, te sentirás más ligera.

No te saltes ninguna comida y respeta los horarios

Los expertos recomiendan comer 5 veces al día. No dejes de hacerlo aunque no tengas hambre y aprovecha ciertas horas para comer frutas, verduras y frutos secos. A esto debes añadirle el hecho de respetar las horas del desayuno -antes de las 10 de la mañana- y las de la cena -cuanto primero cenes, mejor harás la digestión-.

Bebe agua

Tomar entre 1,5 y 2 litros de agua diarios es vital para depurar nuestro cuerpo e hidratarse. Asimismo esta práctica es perfecta para sentirnos saciados y dejar a un lado los caprichos de media mañana y media tarde.

No vayas a hacer la compra con hambre

¿Acaso no te ha pasado de ir al súper muerta de hambre y arrasar con todo? Olvídate de esto. Haz la lista antes de salir de casa, no escribas opciones golosas ni cargadas de grasas y vete después de haber comido.

Come 5 veces al día

De esta forma siempre estarás saciada y no te entrará un hambre voraz de esas que terminan en atracón. Pero recuerda que comer 5 veces al día no significa atiborrarse de comida chatarra sino todo lo contrario. Sin embargo, si eres de las personas que simplemente con desayuno, comida y cena quedan bien saciadas y habiendo cubierto su necesidad de nutrientes opta por esa opción.

Al rico caldo

Apuesta por cenar un caldo depurativo. Esta práctica te ayudará a eliminar toxinas, introducir todo tipo de verduras y alimentos diuréticos en la cena sin que sea un drama y reducirás de manera considerable la retención de líquidos. Esto no implica que deba sustituir a la cena sino que debe ser un acompañamiento.

Pasa de los dulces

Evita todo tipo de dulces y azúcares. Además de hacer que tus niveles de insulina toquen el cielo, son perfectos para engordar. Esto no significa que no puedas comer ninguno solamente que debes dejarlos para una ocasión especial.

Sí, puedes comer pan

El pan queda incluido en la premisa de las tres sí: come el mismo tipo de fécula en la misma comida: pan, patatas, arroz o pasta. El secreto es no mezclar. Desayuna antes de que pase una hora de haberte levantado y come cada 4-5 horas como máximo.