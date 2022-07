Cómo conservar adecuadamente la comida en verano

El verano es proclive a que se coma más fuera de casa, lo que provoca, indefectiblemente, que en los hogares se tire más comida. Sin embargo, si se siguen unos trucos sencillos compartidos por la OCU conseguiremos que los alimentos más perecederos, como la fruta y verdura, no acaben en la basura si los conservamos bien pese al calor. Porque algunos pueden ser congelados directamente o pueden pasar más tiempo en la nevera del que suponíamos.

El calor incita a más tiempo de ocio, paseos al aire libre, vacaciones, visitas a playas, piscinas o balnearios. Para estas actividades nunca falta una buena comida o bocado para compartir, ya sea casero o en algún restaurante. Sin embargo, es importante saber cómo conservar los alimentos, ya que las altas temperaturas incentivan la aparición de bacterias, virus y parásitos que pueden afectar la calidad de estos.

En referencia a esto, los nutricionistas explican que las bacterias crecen cuando los alimentos están expuestos entre 5° C y 65° C y que solo se detienen o se inactivan cuando se congelan o se cocinan por encima de los 65 grados.

Lo anterior, por tanto, sí o sí se debe considerar a la hora de comprar y guardar los alimentos perecederos. Para que nos hagamos conscientes de la importancia de guardar bien la comida hay que saber que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 600 millones de personas en todo el mundo se enferman, cada año, a causa de consumir alimentos contaminados y 420.000 mueren.

Por ello, en Libertad Digital vamos a contar los motivos de por qué se estropea antes la comida en verano, si influye dónde se pone en la nevera y unos consejos para conservarla saludable durante más tiempo.

¿Por qué se estropea la comida?

Factores como la luz, las altas temperaturas o el contacto con otros alimentos pueden provocar que la comida pierda sus propiedades. Otros aspectos, como usar herramientas de cocina inadecuadas, la exposición del alimento a los líquidos o el troceado –cuanto más cortada esté, antes se estropeará– son otros aspectos que pueden acelerar el deterioro.

¿Influye la colocación de los productos en la nevera?

Sí. La temperatura de la nevera debe rondar los 5 ºC, pero esta varía entre las diferentes zonas del frigorífico. Entonces, ¿Cómo debemos ordenar nuestra nevera para que duren más nuestros alimentos?

Muy sencillo, colocar los productos lácteos, embutidos y productos ya cocinados y en envases de plástico cerrados en los estantes de arriba, la zona más fresca. Los alimentos crudos, como pescados y carnes, ponerlos en el centro de la nevera. La parte inferior, la más templada, es el lugar ideal para las frutas y las verduras frescas.

¿Qué ventajas ofrece el envasado al vacío?

Alarga la vida útil de los alimentos, ya que elimina el oxígeno del envase y, por tanto, hace que los microorganismos no puedan crecer y multiplicarse. De hecho, el envasado al vacío permite que los alimentos aguanten hasta cinco veces más que con otros métodos de conservación. Por otro lado, te ayudará a ahorrar tiempo. Puedes organizar con antelación las comidas, envasarlas, refrigerarlas, y así todos los días comerás alimentos como si estuvieran recién preparados.

Frutas y verduras, ¿nevera o fuera de ella?

Por lo general, la fruta no necesita guardarse en la nevera, al menos de inicio, aunque los hay que deben ser refrigerados cuando empiezan a madurar porque se pueden estropear fácilmente. Algunas de ellas las ciruelas, melocotones, aguacates, nectarina o kiwis, también pasa con los plátanos o las manzanas. En el ámbito de las verduras, también es recomendable tener en la nevera las zanahorias, cebolletas, puerros, nabos y judías verdes.

Es preferible que los cítricos permanezcan a temperatura ambiente, ya que el frío puede producir daños o pérdidas en sus propiedades, aromas, textura o sabor. Lo mismo ocurre con los tomates, que no aguantan bien la nevera. Por este motivo, a la hora de comprarlos debemos elegir los más maduros si son para consumo inmediato y dejar los más verdes que maduren a temperatura ambiente; si vemos que se van a pasar, es cuando se pueden refrigerar o usarlos para hacer un gazpacho o una salsa.

Sandía, melón y piña. Si están sin tocar, no se deben guardar en la nevera. En cambio, una vez cortados, deben meterse en el frigorífico porque pueden crecer bacterias patógenas en la zona de corte, que, además de estropear la fruta, pueden producir intoxicaciones.

Las patatas y cebollas no deben guardarse en la nevera. Si decides refrigerarlas, no las uses después para freír, pues generarán más acrilamida, con el consiguiente riesgo.

¿Cómo conservar los alimentos en verano?

Si lo que quieres es reducir el riesgo en el consumo, es importante familiarizarte con el concepto de conservación de alimentos, referido a los procedimientos para envasar y preparar los productos para consumirlos posteriormente. A continuación, presentamos siete formas de conservar los alimentos que te permitirán disfrutar plenamente de esta temporada.

Limpiar las frutas y verduras antes de almacenarlas

La idea es quitar suciedad, tierra, hongos y bacterias que impulsan su deterioro. Para ello es suficiente mantener los alimentos durante 20 segundos bajo el agua o remojarlos con unas gotas de vinagre, limón o bicarbonato de sodio. Las lechugas, por ejemplo, acumulan segmentos e impurezas entre los pliegues, por lo que debes asegurarte de guardarlas cuando estén completamente limpias y secas.

Separar y guardar los alimentos de forma apropiada

Si quieres saber cómo conservar los alimentos, lo primero es almacenarlos individualmente, ya que el proceso de maduración en cada uno es diferente. Para ello, utiliza envases plásticos o bolsas herméticas y haz el vacío correspondiente en ellas. ¿Cómo hacerlo? Para quitar el aire de las bolsas puedes poner el producto dentro y sumergir la bolsa en una olla llena de agua. La presión expulsará el aire. Luego cierras la bolsa y guardas.

No sobrepasar la capacidad del refrigerador

Una de las formas de conservar los alimentos más sencilla es optimizar el espacio en la cocina. Generalmente se desaprovechan zonas de almacenamiento importantes por una mala organización.

Además, debes invertir en un equipo refrigerador que responda a tus necesidades y al número de personas que convivan en el domicilio. Si sois muchas personas se necesitará una nevera más grande que si tan solo es una persona o una pareja. También es importante no obstruir la salida del aire frío del refrigerador y reparte los alimentos de manera que los más resistentes se mantengan en la parte superior y los perecederos en la inferior (parte más fría).

Almacenar alimentos que sobren

Otra manera de conservar los alimentos es guardar adecuadamente los sobrantes. En ocasiones no son sobras, sino comidas preparadas con anterioridad para el trabajo. En este caso es importante que las almacenes en el refrigerador.

Limita el contacto entre alimentos cocidos y crudos para prevenir la contaminación cruzada, asegurándote de recalentarlos con una temperatura de 70 °C para evitar la proliferación de microorganismos, de acuerdo con el manual de conservación de los alimentos de la OMS.

Resguardar adecuadamente pescados y carnes

Se recomienda que no se lave carnes rojas, aves y cerdos antes de consumirlas, ya que esta acción podría propagar patógenos infecciosos en otras superficies de la cocina generando la contaminación cruzada. Por otra parte, el pescado debe limpiarse y salarse antes de almacenarlo en una bolsa al vacío en el refrigerador.

Mantener limpia superficies y manos

El manual de conservación de los alimentos de la OMS señala la importancia de mantener las superficies de la cocina pulcras, por lo cual puedes utilizar detergentes clorados. Igualmente, indica que en todo momento las manos deben estar limpias al entrar en contacto con los productos.

¿Qué alimentos no guardar en el refrigerador?

Algunos alimentos se deterioran más rápido con la acción de temperaturas bajas. Entre estos se encuentran la cebolla, tomate, aguacate, patatas, ajo, miel, pan, entre otros.