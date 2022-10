Ejercicio y salud son dos palabras que están directamente relacionadas, pues practicar ejercicio es fundamental para mantener el cuerpo y la mente sanos. Por supuesto, el ejercicio físico debe ir de la mano de una alimentación saludable y equilibrada.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que está demostrado que practicar actividad física de forma regular puede ayudar a prevenir y controlar las enfermedades como pueden ser las cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. El ejercicio físico semanal también ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable e incluso a mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar.

En este punto, la OMS asegura que, si la población fuera más activa e incluyera de forma diaria la actividad física en su rutina, se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año. Lo cierto es que una vida sedentaria es perjudicial para la salud y puede afectar directamente al bienestar de cualquier persona, y la vida sedentaria es la que, por unas cosas u otras, practica la mayoría de la población.

De hecho, los expertos explican que la falta de movimiento puede hacernos engordar, perder masa muscular y fuerza en los músculos; pero una vida sedentaria también puede significar mayor riesgo de depresión y aumentar el riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Por tanto, es indiscutible que la actividad física mejora nuestra salud general. Es por ello que se recomienda practicar ejercicio físico de forma diaria o semanal, dependiendo de la actividad física escogida.

Las personas que hacen ejercicio no solo son más sanos, también viven más y mejor que quienes no lo hacen, pero eso no significa que tengas que pasar la tarde entera corriendo. De hecho, por norma general lo ideal es dar unos 10 mil pasos al día y hacer 30 minutos de actividad para estar sano, más especialmente si pasas 8 horas diarias sentado frente a un ordenador. Supuestamente, esos números te pueden salvar la vida y hacer una gran diferencia en tu condición física, y aunque es cierto, la realidad es que el tiempo de ejercicio que debes realizar diariamente va cambiando de acuerdo a tu edad.

Hay muchas cosas que hacías de niño que ya no puedes hacer como adulto y hay muchas cosas que de niño no podías hacer porque "no tenias la edad", entonces, es lógico pensar que, cuando se trata de hacer ejercicio, tampoco puedes hacer lo mismo toda la vida, algunas cosas tienen que ir cambiando con la edad y deben ajustarse a las distintas necesidades que tienes en cada etapa de la vida.

Sin embargo, las recomendaciones varían según el grupo de edad. ¿Cuál es el objetivo? Evitar enfermedades y reducir el riesgo de mortalidad mediante la actividad física, por ello es importante conocer cuánto tiempo diario de ejercicio es adecuado para cada grupo de edad.

No solo se trata del tipo de ejercicio según tu edad, sino del tiempo que le dedicas diariamente a realizar actividades físicas, en especial a la actividad aeróbica como correr, caminar, andar en bicicleta o nadar que es la que tiene más beneficios para tu salud cardíaca y en general.

Cuántos minutos de ejercicio hacer al día por grupo de edad

De los 5 a los 7 años

Entre los 5 y 7 años, los expertos recomiendan realizar actividad física recreativa y deportes. La OMS dice que, en esta etapa, se deben hacer por lo menos 60 minutos diarios de actividad moderada o intensa. Se deben realizar actividades como correr, nadar o caminar y, por lo menos 3 veces a la semana, hacer actividades que activen y fuercen los músculos.

De los 18 a los 64 años

Entre los 18 y los 64 años se recomienda hacer un mínimo de 150 minutos a la semana de actividades moderadas y 75 minutos de actividad física intensa. Por moderada se entiende caminar, bailar, realizar tareas domesticas, jugar con niños, hacer deportes, pasear al perro. Con actividad intensa se refieren a correr, natación, deportes competitivos o ir al gimnasio.

Los juegos de ordenador no cuentan como deporte, por lo que, por ejemplo, ir todos los días a correr y un día a la semana a clases en el gimnasio es una buena idea. Los paseos con el perro son la manera perfecta de mantenernos relativamente activos a cualquier edad.

Después de los 64 años

A partir de los 64 años, lo recomendable es seguir una rutina similar a la etapa anterior, pero dividiendo en sesiones de 10 minutos diariamente. En el caso de personas con problemas de movilidad, la recomendación es realizar ejercicios que mejoren el equilibrio por lo menos 3 días a la semana.

Claves a la hora de practicar ejercicio