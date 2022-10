¿Qué no puede faltar nunca en un bolso?

Es importante elegir qué llevar en el bolso antes de salir de casa, no hay que llevar exceso de cosas pero tampoco quedarnos cortos. De hecho, en ocasiones lo cargamos con accesorios innecesarios que hacen que al final resulte pesado tener que llevarlo sobre el hombro todo el día.

¿Cuántas veces te ha pasado que has ido a echar mano al bolso de algo que necesitabas y había de todo menos eso que buscabas? ¡Seguro que muchas! Por eso, hemos pensado que te vendría de perlas tener una lista con las cosas que son un must-have en el bolso de cualquier mujer.

Bálsamo labial

Es imprescindible llevar un cacao para los labios, tanto si es invierno como si es verano, nuestros labios sufren por los cambios de temperatura, la polución, etc. Por lo que siempre es importante llevar un cacao que no ocupa ni pesa nada y que puedes aplicarte en cualquier momento.

Una billetera o monedero

Está claro que hoy en día no podemos salir de casa sin dinero, y si lo hacemos, por lo menos nos tenemos que asegurar de llevar encima nuestra tarjeta de crédito, pero además de eso, también la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir o la tarjeta descuento de nuestro supermercado. Para tener todo esto bien organizado, lo mejor es utilizar un monedero que nos ofrezca diferentes compartimentos para todo esto.

Maquillaje

A todas las mujeres les gusta estar siempre radiante, pero el ajetreo de vida que llevamos hace que según vaya pasando el día, nuestro aspecto vaya empeorando. Para evitar esto, nada mejor que llevar siempre consigo un pequeño kit de maquillaje con todo lo necesario para darnos algún retoque siempre que lo veamos oportuno.

Espejo pequeño

Otro must-have para llevar en bolso es un pequeño espejo. Te salvará de más de un apuro cuando quieras retocar tu maquillaje o cuando necesites mirarte para cualquier cosa. Seguro que más de una vez lo has necesitado y no has tenido un espejo a mano.

Teléfono móvil

Los teléfonos móviles se han convertido en algo fundamental hoy en día, por lo que siempre debería estar presente en el bolso de una mujer. Aunque hay mujeres que prefieren llevarlo en el bolsillo del pantalón, es mucho más cómodo hacer uso del bolso para este fin. Obviamente si se van a pasar muchas horas fuera de casa, el cargador del mismo también será imprescindible.

Algo para picar

No nos estamos refiriendo a llevar encima algún sándwich o plato precocinado pero sí algún tipo de snack que podamos tirar de él cuando el hambre hace acto de presencia. Caramelos, gominolas o chicles pueden ser una gran opción.

Pañuelos de papel

Suelen ocupar muy poco espacio y ofrecen multitud de usos. Ya sea como servilleta o para utilizar cuando vamos al baño. Sin lugar a duda, nunca se os olvide llevarlos encima.

Cepillo de dientes y dentífrico

Si queremos tener una buena higiene bucal, en nuestro bolso nunca debería faltar un cepillo de dientes y un pequeño tubo de pasta de dientes, más aún cuando comemos fuera de casa todos los días. De esta forma, una vez hayamos comido, podremos acudir al baño para cepillarnos nuestros dientes.

Crema hidratante de manos

Lápiz y papel

Por mucho móvil que tengamos siempre encima, no hay como papel y lápiz para anotar cualquier cosa que sea de gran importancia. Es la forma más segura que tenemos de poder acceder a esa información, ya que si lo anotamos en un dispositivo electrónico y se le acaba la batería, la información se queda inaccesible.

Perfume

¿A quién no le gusta oler siempre bien? Para conseguirlo, nada mejor que llevar un pequeño frasco de perfume siempre en el bolso al que poder acudir cuando queremos oler bien.

Desodorante

A nadie le gusta oler mal, pero hay momentos en los que la tensión y el estrés pueden hacer que tu cuerpo sude más de lo normal. Para que esta situación no te juegue una mala pasada, no hay nada mejor como llevar siempre encima desodorante en tu bolso.

Hilo y aguja

Nunca está de más ser previsora y por eso hemos metido en nuestro listado de objetos que no pueden faltar en el bolso de una mujer hilo y aguja con el que poder coser cualquier descosido.

Tiritas

Para esas ocasiones en las que nuestros zapatos nos hacen daño, es aconsejable llevar encima tiritas que poder utilizar en las zonas dañadas.