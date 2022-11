Por qué no chocar la mano con los más pequeños

Las redes sociales son un mundo nuevo, abren debates, informaciones y hasta pueden rescatar o hacer surgir dudas que la sociedad no tenía. Es por ello que un gesto tan cotidiano como chocar la mano desató las dudas en Internet. Un columnista estadounidense llamado John Rosemond creó la polémica asegurando que este simple gesto es un "gesto de familiaridad para ser intercambiado entre iguales".

Rosemond explicó que ‘el respeto por los adultos’ es ‘importante para el desarrollo del carácter de un niño’ y que ‘chocar los cinco no es compatible con el respeto’. El debate quedó en que nadie debería chocar la mano con alguien que sea más joven que él, independientemente de que sea un año, dos o 27. ¿Por qué? Este gesto debe reservarse para individuos de igual o bastante igual estatus. Es bueno que los niños vean a los adultos responsables como personas que existen en un plano superior.

La crianza es terreno abonado a diferentes teorías que atañen desde al sueño como a la forma de dar la comida. Hay quienes opinan que hay que acunar al bebé hasta que se queda dormido o practicar el colecho y otros defienden que es mejor dejarles llorar hasta que caigan rendidos. Respecto a introducir los alimentos, en los últimos años ha ganado peso la corriente de darles trocitos en lugar de todo triturado para que ganen autonomía al cogerlo con sus manos y sepan diferenciar los sabores, entre otros aspectos.

La forma en la que se relacionan los adultos con los niños es otro de los asuntos que ocupan a los especialistas. Todos coinciden en la importancia de no obligar a ninguno a dar un beso si no quiere. Es una norma básica, aunque desconocida aún para algunos. Ahora un prestigioso psicólogo de EEUU da un paso más, y recomienda no chocar la mano. La razón que esgrime también tiene que ver con el respeto.

De niños a adultos

‘Ese ‘mirar hacia arriba’ hace que los niños aspiren a convertirse en adultos, lo que parece escasear en estos días. ‘El niño al que se le permite chocar los cinco con un adulto tiene permiso tácito para hablar con dicho adulto como si fueran compañeros. ‘No te preguntes por qué, si chocas los cinco con tu hijo, a menudo te habla como si fueras su igual’.

La teoría sobre chocar los cinco del psicólogo y especialista en crianza John Rosemond ha dejado a más de uno perplejo. El chocar los cinco a los niños, hasta ahora considerado como un gesto amable y que mostraba cierta confianza entre el menor y el adulto, es desaconsejado por Rosemond.

Al parecer y según describe, no debes chocar los cinco con los niños porque no son nuestros iguales y si haces esto probablemente comenzará a desobedecerte. El psicólogo cree que los adultos no deben tratar a los menores como sus iguales, por ello no deben chocar la mano con los niños, por mucho que sea una de las primeras cosas que se aprende después de andar.