Trucos para que los moratones duren menos tiempo

Hematomas, cardenales, morados, moratones, moretones… Hay mil formas de denominarlos, casi tantas como la cantidad de estas lesiones que puede llegar a padecer una persona a lo largo de su vida. Normalmente ocurren cuando se es pequeño o si se practica deporte con asiduidad o, en muchas ocasiones, también simplemente por descuidos. Su causa más común son los golpes o contusiones, pero también hay ciertas enfermedades que pueden originarlos y algunas personas son más propensas a padecerlos. La sabiduría popular es rica en remedios de todos los tipos, unos más afortunados y otros menos eficaces o, incluso, dañinos.

Los golpes de cierta intensidad producen roturas de los capilares pequeños que hay debajo de la piel. La sangre que contienen esos vasos sanguíneos no puede salir porque no hay una herida abierta, por lo que se acumula y adquiere ese color rojo oscuro, granate o morado tan característico de los cardenales. Algo que diferencia a unos de otros es que unas veces duelen y otras no.

Causas más frecuentes y personas más propensas

Generalmente, estas lesiones tardan en curarse de dos a cuatro semanas, pero en algunas personas permanecen durante más tiempo. Pero, ¿Por qué ocurre esto? La clave está en el colágeno de la piel, que cubre los vasos sanguíneos y los protege de las agresiones. Hay más colágeno debajo de la piel de los hombres y por esta razón las mujeres tienen una mayor tendencia a padecer moratones.

Una buena circulación sanguínea también constituye un factor protector, sobre todo en las personas mayores. Con la edad, la fuerza de arrastre que permite que las venas impulsen la sangre hacia arriba, en contra de la gravedad, se pierde, lo que favorece que los hematomas aparezcan con mayor frecuencia. Asimismo, los ancianos tienen los capilares más frágiles y, por ello, es más fácil que se rompan y salgan los famosos moratones.

Aparte de los golpes, hay otras posibles causas, que suelen ser menos frecuentes, de los cardenales. Por ejemplo, hay algunos antiinflamatorios, corticoides, antidepresivos y anticoagulantes que contribuyen a que se produzcan hemorragias o sangrados con mayor facilidad. Otra posible razón es un déficit de vitaminas, pero en países como España no es frecuente. Además, es importante conocer que una ingesta mínima de fruta y verdura garantiza los requerimientos de vitaminas K, y del grupo B y C, entre otras.

También es importante conocer, además en un país tan soleado como España, que el sol destruye el colágeno de la piel, con la consiguiente mayor facilidad para la aparición de cardenales.

Los cambios hormonales que se producen antes de tener la regla también fomentan la fragilidad de los vasos sanguíneos, con el consiguiente mayor riesgo de que aparezcan moratones. El embarazo también puede influir porque en ocasiones lleva a una disminución de las plaquetas, que juegan un papel importante en la coagulación de la sangre.

En cuanto a las enfermedades que fomentan una mayor formación de cardenales, cabe destacar algunas patologías del hígado, como la cirrosis, y determinadas dolencias hematológicas, como leucemias, linfomas o hemofilias.

¿Por qué cambian de color con el tiempo?

La responsable del color rojo de la sangre es una proteína de los glóbulos rojos, denominada hemoglobina. De ahí que los cardenales tengan ese color rojizo inicial. Pero su tonalidad va modificándose con el tiempo, pasando por diversos colores: morado, azul, marrón, amarillo… La razón de esta transformación es el proceso de limpieza o metabolización al que se ven sometidos los glóbulos rojos que han salido del vaso sanguíneo roto.

Consejos y remedios caseros que ayudan a eliminar los cardenales

Terapia de hielo

Una opción realmente sencilla es aplicar hielo inmediatamente después de la lesión para reducir el flujo de sangre alrededor del área. Esto sirve porque enfriar los vasos sanguíneos puede reducir la cantidad de sangre que fluye hacia el tejido alrededor. Esto puede evitar que el moretón sea muy visible y reducir la hinchazón. Puede usarse una compresa de hielo reusable, una bolsa de hielo o una bolsa de vegetales congelados envueltos en un paño o toalla. Colocar el hielo durante 10 minutos y esperar 20 minutos antes de volver a aplicar.

Calor

Puede aplicarse también calor para mejorar la circulación e incrementar el flujo sanguíneo. Esto ayudará a eliminar la sangre atrapada después de que el moretón ya se ha formado. Aplicar calor también puede ayudar a reducir los músculos tensos y aliviar el dolor. Puede usarse una almohadilla térmica o una botella de agua caliente. Otra opción es tomar un baño caliente.

Compresión

Envolver el área con moretones con una venda elástica. Esto apretará los tejidos y ayudará a evitar que los vasos sanguíneos fluyan. Usar compresión puede reducir la severidad del moretón y ayudar a reducir el dolor y la hinchazón.

Elevación

Elevar el área con moretones de manera que quede sobre el nivel del corazón. Esto ayuda a aliviar el dolor y a drenar los líquidos fuera del área con moretones. La elevación también puede reducir la presión y compresión. Esto te da una perfecta oportunidad de descansar y relajarte, que también puede ayudar al proceso de curación. Obviamente, este truco solo puede realizarse cuando los moratones son en los brazos.

Árnica

Se cree que el árnica, una hierba homeopática, puede reducir la inflamación y la hinchazón; por lo tanto, es un tratamiento ideal para los moretones. Un estudio del 2010 determinó que el ungüento de árnica tópico reducía efectivamente los moretones inducidos por láser. Puede usarse el ungüento o gel de árnica en el moretón unas cuantas veces al día.

Crema de vitamina K

La vitamina K es un nutriente esencial que ayuda con la coagulación. Se demostró que la crema de vitamina K reduce la gravedad del moretón después del tratamiento láser en un pequeño estudio del 2002. Para usar este tratamiento, solo hay que frotar suavemente la crema de vitamina K en el moretón al menos dos veces al día.

Aloe vera

Se ha demostrado que el aloe vera reduce el dolor y la inflamación. Por tanto, puede aplicarse tópicamente al área afectada. Antes de nada, hay que asegurarse de de usar un gel que sea de aloe vera puro.

Vitamina C

La vitamina C tiene propiedades antiinflamatorias y se puede usar para promover la curación de heridas. También pueden encontrarse geles, cremas o ceras que contienen vitamina C. Pueden aplicarse tópicamente. También puede tomarse como suplemento, otra cosa importante es comer suficientes frutas y vegetales frescos.

Piña

La bromelina es una mezcla de enzimas que se encuentra en la piña. La bromelina puede ayudar a reducir la gravedad del moretón y reducir la inflamación. Se puede comer piña o tomar suplementos de bromelina, incluso puede aplicarse tópicamente como una crema.

Consuelda

La consuelda es una planta que con frecuencia se usa para tratar las dolencias de la piel y la inflamación. Se ha demostrado que la crema de consuelda tiene poderes curativos que se pueden usar para tratar los moretones.

Puede aplicarse la crema al moretón un par de veces al día. También pueden hacerse compresas usando hojas secas de consuelda. Es muy sencillo: solamente hay que dejar las hojas en agua hirviendo durante 10 minutos, luego, se cuela el líquido y envuelve las hojas en una toalla o paño, se aplica directamente al área con moretones.

Perejil

El perejil es una hierba muy utilizada para hacer desaparecer los moratones. Se puede aplicar el perejil directamente sobre el hematoma. Para ello, bastará con aplastar unas cuantas hojas frescas, esparcirlas sobre le moratón y envolver la zona. De esta manera se reducirá la inflamación y gracias a su gran contenido en vitamina C, también diluirá más rápido la sangre coagulada.