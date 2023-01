¿Cómo conseguir que la ropa no huela a humedad en invierno?

El olor a humedad de la ropa es muy desagradable, puesto que aunque la prenda esté limpia este olor es algo que da sensación de suciedad. Y, aunque parezca mentira, es un problema de lo más habitual, por ejemplo, suele ocurrir cuando se hace el cambio de armario o cuando se saca la ropa de la lavadora, especialmente si ha pasado mucho tiempo dentro una vez apagada.

Sobre todo puede darse este problema en otoño e invierno, porque al hacer frío y lluvias es más complicado tender al aire libre y la ropa tarda más en secar. Además, al tender dentro de casa es posible que se note cierto olor a humedad, tanto en el hogar como en la ropa. Este olor da la sensación de que las prendas no están lo suficientemente limpias y ese hedor acaba acompañando durante todo el día.

En realidad se trata de algo bastante desagradable, ya que a todo el mundo le encanta oler a fresco. Sin embargo, no hay de que preocuparse porque si la ropa, el armario o el hogar han cogido olor a humedad hay trucos caseros para deshacerse de este olor.

Por qué las prendas huelen a humedad

El principal motivo por el que la ropa huele a humedad es porque el armario o habitación en el que se guarda presenta humedad o moho. También existe la posibilidad de que el problema proceda de la lavadora, sobre todo cuando se dejan las prendas en su interior una vez finalizado el proceso de lavado y no se ha abierto la puerta al concluir para que salga dicha humedad.

Revisar el estado de los armarios

Puede darse el caso de que se guarde la ropa seca y con una magnífica fragancia a suavizante y jabón, sin embargo, cuando uno la busca para ponérsela es cuando se detecta olor a humedad. Por lo tanto, se trata de una clara señal que indicará que el problema reside en el armario o en el cuarto donde se guarda.

De ocurrir esto, lo conveniente sería extraer toda la ropa y comprobar que no existan restos de humedad en las paredes o en el ropero. La aparición de moho supone todo un contratiempo al que se debe plantar cara lo antes posible y por supuesto, hay que utilizar algún producto de limpieza especial o frotar con lejía y agua.

No obstante, el primer paso para que la ropa no huela a humedad es almacenarla siempre totalmente seca. De no ser así, siempre habrá más riesgo de que adquiera ese mal olor al colocarse en un sitio sin ventilación y cerrado. También resulta importante sacar la ropa de la lavadora una vez finalizado el ciclo de lavado, ya que si las prendas se mantienen en su interior húmedas durante mucho tiempo, con la puerta cerrada, acaban consiguiendo ese hedor tan desagradable que no se quitará tan fácilmente.

Eliminar la humedad en armarios y cajones

Puede que el olor a humedad de la ropa provenga de haber tenido las prendas un largo periodo de tiempo encerrada en armarios o cajones. Si bien lavándolas podría valer para acabar con el mal olor, también es recomendable mantener los armarios y cajones aireados y bien ambientados para evitar que vuelva a instalarse la humedad en las prendas, deprendiendo así mal olor.

Ahora bien, además de limpiar adecuadamente cajones y armarios, pueden ser de utilidad las cajitas deshumidificantes que absorben la humedad ambiental reconduciéndola a un recipiente y evitando que penetre en los tejidos. Otro truco efectivo es colocar dentro de los cajones o en el armario saquitos absorbentes con sal gruesa, dentro de unas bolsitas de malla o medias viejas. La sal se encargará de eliminar la humedad y mantener las prendas libres de su mal olor.

Lavar la ropa con bicarbonato

En ocasiones la ropa huele a humedad tras haberse quedado demasiado tiempo dentro de la lavadora antes de tenderla. Si ocurre esto hay una solución muy sencilla que es volver a lavarla pero esta vez sustituyendo el detergente habitual por una taza de bicarbonato. En caso de que se trate de lavar de nuevo unas pocas prendas, bastará con una cucharadita mezclada con el detergente. El bicarbonato es un producto ideal para acabar con los malos olores, puesto que cuenta con propiedades neutralizadoras.

Lavar la ropa con vinagre

Si se han intentado otros consejos sobre cómo quitar el olor a humedad de la ropa y no han funcionado, se puede probar a lavar la prenda de nuevo haciendo uso de un limpiador natural: el vinagre, preferiblemente de vino blanco o manzana. Se puede añadir una taza de vinagre al lavado o bien poner la prenda en remojo en una mezcla de agua y vinagre en la ducha, que se deberá enjuagar al cabo de unos minutos.

No hay que preocuparse por el olor del vinagre en la ropa, puesto que, aunque sea un olor fuerte, desaparecerá durante el lavado. Además, si se desea aumentar la eficacia del truco y aumentar el poder neutralizador del mal olor del vinagre, también se puede añadir un vasito de zumo de limón para acabar con el olor a humedad de tu ropa.

Poner la ropa en remojo

Otra forma de eliminar el olor a humedad de la ropa es, aunque parezca contradictorio, si no desaparece de las prendas tras airearlas, poner la ropa en remojo junto a algún jabón con una fragancia agradable. De este modo, se podrán volver a tender esas prendas, tras haberlas enjuagado, habiendo acabado con el mal olor que deja la humedad.

Utilizar aceite de árbol de té

Otra forma de quitar el olor a humedad de la ropa sin lavar es vaporizar las prendas. Lo que se recomienda para acabar con ese mal olor es hacer un baño de vapor en la prenda acompañado de alguna fragancia que ayude a eliminar ese hedor, como puede ser el aceite de árbol de té.

Se trata de un aceite esencial procedente de la destilación de este árbol y que es efectivo para eliminar el olor a humedad dadas sus propiedades antisépticas y antibacterianas. Con tan solo unas gotas de aceite de árbol de té sobre el agua que se va a vaporizar sobre la prenda será suficiente para decirle adiós al olor a humedad.

Usar vodka para eliminar el mal olor

En ocasiones, el olor de humedad no afecta a toda la prenda o son pocas las prendas que se han visto impregnadas por este mal olor. Si este es el caso concreto, puede que a partir de ahora el vodka no solo sirva para preparar combinados, sino que se convertirá en un aliado para sacar el olor a humedad de la ropa.

El truco es sencillo: hay que impregnar un trapo limpio con vodka y frotar la prenda, prestando especial atención a la zona donde se ha concentrado más olor a humedad, sobre todo si se trata de zonas como los puños, los cuellos o áreas con gomas o fruncidos, y el mal olor desaparecerá en unos instantes.

Aplicar frío para disipar el olor a humedad

¿Se sabía que el frío es efectivo para disipar el mal olor? Tan extraño como cierto. Así que si los problemas de olor de humedad en la ropa todavía no han terminado y se trata de un olor leve, se puede probar con los siguientes trucos:

- Utilizar el congelador para acabar con el mal olor. Colocando las prendas en una bolsa de plástico e introduciéndolas entre 10 y 15 minutos en el congelador.

- Usar agua helada para lavar la ropa si el olor no es excesivamente fuerte.