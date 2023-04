Las rupturas amorosas pueden ser una de las experiencias más dolorosas de la vida, cuando estas suceden, uno se siente abrumado por la tristeza, la ira y el miedo al futuro. Sin embargo, aunque es difícil, es posible superar una ruptura y seguir adelante con la vida buscando nuevos objetivos vitales. Una cosa importante es permitirse sentir las emociones, tomarse tiempo para uno mismo, aprender de la experiencia y no cerrarse a nuevas oportunidades. Con tiempo y esfuerzo, se logran superar estas experiencias dolorosas y seguir adelante con una nueva perspectiva y energía renovada.

Hay que entender también que una separación de pareja puede convertirse en un proceso muy estresante y complejo a nivel psicológico, el motivo es que se experimenta como una pérdida incluso más dolorosa, en ocasiones, que la muerte de un ser querido. Es por ello por lo que se puede hablar de proceso de duelo en las rupturas amorosas.

Independientemente de la duración de la relación, de quién haya tomado la decisión de finalizarla, de lo brusca que haya sido la ruptura o de lo tóxica que haya podido ser la relación, el proceso de separación será algo doloroso. Éste es un proceso difícil, pero con el paso del tiempo y, tomando las riendas del proceso emocional y psicológico que se desarrolla durante la separación, se podrán dejar de sufrir esas emociones tan desagradables, y se puede salir de esa experiencia reforzado y con un aprendizaje que servirá para enriquecer el resto de la vida.

Fases de la ruptura de pareja

La pérdida amorosa puede asemejarse al duelo por la muerte de un ser querido, con lo que también se pasará por diferentes fases de duelo durante el proceso de la separación de pareja. La mente necesita tiempo para hacerse a la idea de que las cosas han cambiado y aceptar que la otra persona ya no está en la vida de uno, por ello es importante darse permiso para sentir y vivir todas las emociones que cada etapa va a traer consigo: angustia, ansiedad, miedo, ira, rabia, tristeza, frustración…

Cuando la ruptura llega se pasa por las diferentes etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Es muy importante saber que las fases no se pasan de forma secuencial, sino que se van alternando de unas a otras, incluso en un mismo día se puede ir saltando entre ellas varias veces. Esta montaña rusa emocional es lo que hace que el proceso de separación pueda ser tan doloroso que a veces se precise de ayuda profesional. ¿Cuáles son las fases de una ruptura?

Negación

En esta fase uno se niega a aceptar que ha terminado la relación y está en shock. Todavía no llega a asimilar lo que está ocurriendo y las emociones son muy confusas.

Ira

La fase de ira aparece por pensar que se ha sido tratado de forma injusta y/o que se ha sido traicionado. Las emociones habituales en esta etapa son la rabia, la angustia y la ansiedad.

Negociación

En esta etapa se intentan buscar soluciones o forzar acuerdos para que la situación cambie. Se actúa de manera impulsiva enviando mensajes, llamando por teléfono, forzando encuentros sorpresa… La angustia y la frustración son emociones principales en esta etapa. Estos intentos de negociación suelen retrasar mucho el proceso de recuperación, ya que en pocas ocasiones tienen el resultado esperado.

Depresión

En esta fase se empieza a entender todo lo ocurrido, asimilando poco a poco que la relación de verdad ha terminado y que no se va a volver a estar juntos. Tristeza, desesperanza y desmotivación son las emociones más habituales de esta etapa. Es normal que no se tengan ganas de salir ni de hablar con nadie, se coma peor y afecte al sueño. Esta tristeza que se siente viene con la disminución de la rabia y la frustración, ya que trae consigo el entendimiento de lo que está ocurriendo realmente.

Aceptación

En esta fase se acepta que la relación se ha terminado y se empieza a ver de nuevo sentido a la vida. Los pensamientos negativos van disminuyendo, al igual que la intensidad de tus emociones. Esta es la fase que predominará cuando uno se esté acercando al final del proceso y las emociones y pensamientos estarán más equilibrados. Pero no hay que desesperar si tras unos días de aceptación asaltan de nuevo emociones y pensamientos de las otras fases, forma parte del proceso y hay que saber que es normal tener esos desequilibrios durante algún tiempo.

Claves para manejar y superar una ruptura amorosa

Contacto 0

Lo más importante para que una pareja se pueda separar con el menor sufrimiento posible es que las emociones tan intensas que se sienten vayan disminuyendo; para esto es imprescindible el paso del tiempo, pero a veces el dolor es tan grande que se comete el error de dar o pedir apoyo emocional a la ex pareja. La realidad es que lo mejor que se puede hacer es, durante un tiempo prudencial, evitar todo tipo de contacto con esa persona incluso con sus familiares y amigos. Con el tiempo habrá que valorar si se puede conservar una amistad u otro tipo de relación, pero durante el comienzo de la separación es mejor evitar el contacto.

Tomar tiempo para recuperar el espacio personal

Es importante tomar tiempo para uno mismo. En lugar de tratar de llenar el vacío que se siente con otra persona o actividad, hay que tomarse el tiempo para cuidarse a uno mismo. Hacer cosas que hagan sentir bien, como leer un libro, ver una película o salir a caminar en la naturaleza. También es importante cuidar de la salud física y mental, comiendo bien, durmiendo lo suficiente y haciendo ejercicio regularmente.

Ser comprensivo con las emociones

Durante la ruptura se pasa por un torbellino emocional que desequilibra enormemente, por ello, es importante permitirse sentir las emociones. A menudo, la gente trata de reprimir sus sentimientos o distraerse de ellos, pero esto sólo prolonga el proceso de curación. Hay que permitirse llorar, sentir tristeza y enfado, y hablar con amigos y familiares de confianza sobre las emociones. Dejar fluir las emociones y entender que es normal, que se puede sentir todo ese dolor para poder sanar completamente. Hay que esforzarse en olvidar la relación y no sentir dolor hará que éste se enquiste y, con el tiempo, será mucho peor.

No victimizarse: aparcar el rencor y el odio a un lado

Si se piensa que el odio hacia alguien puede ayudar a superarlo, se está equivocada, de hecho, hay que mirar hacia el futuro con la mayor de las sonrisas. El odio y el rencor hacia otras personas solo servirá para que siga estando en la cabeza.

No idolatrar al ex

El ex no es un dios o una diosa del Olimpo griego. Lo mejor es no escuchar su canción favorita, no hacer un altar con sus posesiones y no escribirle si no hay nada concreto que decir. Por supuesto, tampoco montarse escenas y no suplicarle. Todas estas acciones solo harán más daño y será más complicado superar la ruptura. Hay que recordar que si se ha acabado es porque hay alguna razón. Así que, lo mejor es interiorizar esa razón y volver a la vida normal lo antes posible.

Despedirse de las redes sociales por un tiempo

Son el gran enemigo de la superación de una ruptura. Si se entra en el perfil de la ex para enterarse de cada paso que da, con quién, cómo, cuándo y porqué... no hay que hacerlo por el bien de la salud mental de uno mismo. Repasar cada movimiento de su vida en su feed de Instagram no hará más feliz a uno mismo ni ayudará a olvidarle, incluso puedes llegar a convertirse en una obsesión.

Buscar soporte emocional en familia, amigos o ayuda profesional

En este tipo de proceso es muy importante contar con personas que acompañen y escuchen y, así, poder compensar la sensación de pérdida o de soledad. Lo ideal sería contar con familiares y amigos, pero en ocasiones habrá que apoyarse en la ayuda de un profesional ya que, a veces puede haber ocurrido que uno se ha distanciado de sus redes de apoyo.

Escribir las emociones y pensamientos

A veces no se ha tenido la oportunidad de expresar todo lo que se le quería decir a la otra persona durante la ruptura y puede ayudar escribirle una carta de despedida, aunque la otra persona no la vaya a leer. Es muy habitual que las personas se hagan muchas preguntas en esos momentos y asalten constantemente pensamientos repetitivos. Escribir esas preguntas y pensamientos rumiativos ayudará a sacarlos de la cabeza y empezar a verlos de forma más objetiva.

Cuidar la autoestima

En una ruptura, especialmente si no ha sido uno mismo el que ha tomado la decisión, es normal que se vea afectada la autoestima. Ser conscientes de esto y hacer lo posible para mejorarla, ayudará a superar este proceso de forma exitosa. Hay que evitar culparse por el fracaso de la relación e intentar ser realista con lo ocurrido. Aprender a quererse y a respetarse tal y como uno es.

Ser realista con los recuerdos de la relación

La mente jugará malas pasadas durante el proceso de separación. Es muy normal que se recuerde al ex como alguien maravilloso e insustituible y se quite importancia a los malos momentos, llegando a justificar todo tipo de comportamientos pasados. Ser realistas con lo que fue la relación y esforzarse en recordar todas las cosas que hicieron que ésta no funcionara, es de vital importancia. Se puede escribir una lista con todo lo negativo que tenía el ex y/o la relación y así ayudará a ser fieles a la realidad.

Crear nuevos hábitos y aumentar el círculo social

Explorar nuevas formas de pasar el tiempo, nuevas aficiones y formas de relacionarse ayudará, sin duda, a recuperarse de manera más satisfactoria; además, hará que la vida esté más completa y tenga más valor, ya que es habitual reducir el mundo a la pareja, dejando de lado otros aspectos muy importantes de la vida.

Aumentar la tolerancia al malestar

Superar una ruptura es una dura batalla que puede durar meses, de hecho, podría compararse a la lucha con el síndrome de abstinencia por sustancias adictivas. El dolor y sufrimiento diario supondrá un tremendo reto que pondrá a prueba la fortaleza mental y emocional, pero el resultado merecerá la pena. Hay que ser consciente de que no hay atajos, que lo más importante en este momento es aceptar y entender que el sufrimiento es necesario.