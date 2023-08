¿A qué edad empieza biológicamente la vejez?

La vejez es un periodo vital al que nadie quiere llegar por las connotaciones que conlleva de enfermedades, soledad, achaques... pero la realidad es que es un concepto que ha evolucionado mucho en los últimos años. Tanto es así que hasta hace no demasiado tiempo, una persona de 60 años era considerada un anciano pero ahora esto es impensable. Es cierto que también depende a quién se le haga la pregunta, pero, lo que está claro es que, llegada cierta edad, todo el mundo piensa "juventud, divino tesoro". Aunque no hay que olvidar que ser joven muchas veces es una cuestión de actitud, pero con el paso del tiempo uno va siendo más consciente de que ha atravesado la vida adulta y se adentra de lleno en la vejez.

No obstante, el sentimiento de ser o no viejo es totalmente subjetivo y cada persona se siente vieja a una edad distinta y dependiendo de sus circunstancias. Esto quiere decir que una persona con problemas de salud puede considerarse vieja a pesar de no haber cumplido los 60 años y una persona con 80 años puede sentirse joven porque es una persona muy activa. Normalmente, el momento clave en la vida de toda persona, cuando empieza a dejar de sentirse útil para la sociedad es cuando llega la jubilación.

Sin embargo, a pesar de que sentirse inútil para la sociedad puede ser un problema y llegar a causar depresión a muchas personas, no hay que olvidar que "no hay una crisis como la de los 40 en la que ves que 'dejas de ser jovencito'". Durante esta crisis de los 40, una persona se da cuenta de que se va haciendo vieja progresivamente, es algo que viene paulatinamente y en una mente sana se toma como algo normal de la edad.

Ahora bien, ¿desde qué edad se puede comienza a considerar viejo?

Esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo ya que, como se ha dicho anteriormente, depende de muchos factores y uno de ellos es la salud como individuos y de la sociedad. No obstante, hay unos cánones y actualmente la OMS considera una persona de edad avanzada a la que tiene entre 60 y 74 años. Desde los 74 hasta los 90 es vieja y más allá de los 90 es de una vejez avanzada.

Ahora, un estudio elaborado en Reino Unido por Treasure Trails complementa los datos de la OMS e indica que los mayores no se consideran viejos hasta bien entrados los 70 años. Es más, establecen que la vejez llega a partir de los 76 años. De hecho, más de un tercio de la población encuestada, un 38%, piensa en que la vejez no comienza hasta los 80 años, y el 46% insiste en que se siente mucho más capaz que sus padres a la misma edad.

Otros datos significativos del estudio son que el 40% de los encuestados afirman que los 60 años son los nuevos 40, esto es algo significativo ya que hasta hace poco se podía escuchar que los 40 eran los nuevos 30 y dentro de poco los nuevos 30 serán los 50... y uno de cada diez cree que tiene más energía que sus propios hijos. De hecho, más del 20% considera que jugar con sus nietos les ayuda a mantenerse jóvenes y un 64% creen que su mente no se deteriora debido a la resolución de acertijos.

No obstante, lo que está claro es que todo el mundo cumple años y la vejez biológica es un proceso gradual que varía en cada individuo y está influenciado por diversos factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Por ello, no hay un punto específico en el tiempo en el que se pueda marcar el inicio de la vejez, ya que es un proceso continuo y no una línea divisoria claramente definida. Sin embargo, se han identificado ciertos cambios biológicos y marcadores que tienden a manifestarse con mayor frecuencia en personas de cierta edad.

Generalmente, se considera que a partir de los 60 años, una persona puede entrar en la categoría de "adulto mayor" o "tercera edad". A esta edad, es común que aparezcan cambios en el organismo, como una disminución gradual de la densidad ósea, una disminución de la función del sistema inmunológico y una disminución en la producción de hormonas. Además, a medida que se avanza en edad, también es más frecuente que se presenten ciertas enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento, como la hipertensión, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunas enfermedades neurodegenerativas.

Qué factores inciden en la vejez

El envejecimiento conlleva cambios en la salud de las personas por distintos factores y, aunque algunos de ellos son genéticos e inevitables, la mayoría se deben a causas externas que pueden modificarse. En este sentido, los factores extrínsecos son los que más determinan a qué edad se considera una persona mayor. Es decir, el entorno, el estilo de vida y ciertas enfermedades propias de la tercera edad, son las circunstancias que realmente determinan como de mayor es un individuo respecto al resto de personas de su mismo grupo de edad.

La vejez, un reflejo de la vida que se ha tenido

Al estar determinada por el estilo de vida y el entorno, entre otras cosas, hay que tener claro que la vejez no deja de ser el reflejo de cómo se han vivido los años anteriores. Por ello, llegada a esta etapa de la vida uno puede encontrarse con dos situaciones: estar satisfechos con la vida que se ha tenido y todo lo que se ha aprendido o sentir que no se ha aprovechado el tiempo de manera adecuada.

Es entonces cuando se ven las diferencias ya que las personas que están satisfechas con la vida que han tenido se sienten mejor y no temen tanto a la muerte. El caso contrario es más complicado, pues puede llevar a esas personas a lamentar haber desaprovechado su vida y tratar de recuperar el tiempo perdido. En este punto puede entrar en juego la depresión.

Diversidad en la vejez

En primer lugar, la heterogeneidad de las personas mayores conlleva una diversidad en los estados de salud y las capacidades funcionales de cada individuo en la tercera edad. En este sentido, uno se puede encontrar tanto con la mejora de la salud de parte de la población envejecida como con el aumento de las enfermedades crónicas y necesidades de cuidado de la otra parte. Esto significa que hay que ser conscientes de que el envejecimiento de la población lleva parejo un aumento del riesgo de encontrarse en situación de fragilidad, vulnerabilidad e, incluso, dependencia.

Aunque envejecer con salud está muy relacionado con un estilo de vida saludable y buenos hábitos, no es algo que se pueda controlar por completo ya que hay determinadas enfermedades que no dependen del estilo de vida sino de la genética. De esta forma, los seniors podrán decidir cómo quieren envejecer según los siguientes tipos de bienestar: