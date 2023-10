Las botas de la vergüenza

Dicen que para ser un señor hay que vestirse por los pies. Los más elegantes siempre lo sostienen. Un refrán que hace honor al señorío y a la caballerosidad sin caballo. La dignidad empezando por la base. Pisando fuerte y seguro. Y con los pies sobre el suelo. Filosofía de andar por casa, pero la más efectiva. Las mujeres también podemos vestirnos por los pies, aunque para Irene Montero esto sea algo casposo. Ella siempre protesta por todo menos por lo que debe. Zapatero a sus zapatos.

Después de esta reflexión, la polémica noticia de moda para esta semana es para Georgina y sus botas. Es increíble, pero sí: unas botas pueden ser motivo de noticia. Y de titulares. Y de tontería y más tontería. Y cuando acabe la tontería, la retontería.

Sus ‘bota toy’ (sí, yo tampoco conocía esta subespecie de botas) son las auténticas protagonistas. Altas y confeccionadas a partir de lana de ovejas, lazo en la punta y tacón con brilli brilli. La polémica no es la extravagancia de las mismas para asistir a un desfile de Loewe en París sino que valga 2.000 euros. Claro, eran de Loewe. No apta para gente cotidiana. No por el precio, sino porque curiosamente Loewe es una marca consumida mayoritariamente por asiáticos. Paradojas de la vida. Los chinos invaden la moda low cost en España con Mulaya y similares, mientras que la artesanía española (aun perteneciendo a LVMH) hace lujo para Asia. Pero siempre hay la camarilla de ofendidos por el precio cuando el precio en artículos de moda rara vez baja de las cuatro cifras. Dos mil es el pan de cada día.

No estamos preparados todavía para tanta pompa y tanto brillo. Pero tampoco el espacio. Y para muchas cosas. Es decir: la NASA firma un millonario acuerdo para que Prada diseñe los trajes de los astronautas. Algo no va bien. Aunque eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y es más, cada vez peor.

En colaboración con la empresa espacial Axiom Space el lujo y las estrellas bailan más que nunca. Y es que esta empresa líder en la industria espacial aspira a darle glamour a la misión Artemis III que tiene prevista tener lugar en 2025. Ya lo dice Yolanda, que hay gente de tal y tal que están cogiendo cohetes para irse a otro sitio. No se sabe a qué sitio.