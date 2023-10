¿Qué significan las rayas en las uñas? ¿Son algo malo?

El cuidado de las uñas no solo está relacionado con la estética sino que también es importante para la salud, ya que en esta zona se pueden desarrollar anomalías capaces de revelar diversas afecciones. Una de las irregularidades más comunes y perceptibles son las líneas en las uñas. No obstante, no siempre hay que preocuparse ya que en numerosas ocasiones estos surcos son inofensivos pero, a veces, funcionan como indicios de enfermedades sistémicas o déficits alimenticios, entre otros.

De manera habitual tanto las uñas de las manos como de los pies pueden tener rayas o líneas de distinto tipo y color. Su origen puede estar en una afección de las uñas en sí mismas o bien en un desequilibrio del organismo que además afecta a las uñas. Por ello, los profesionales de la salud recomiendan examinar las uñas de manera habitual, el motivo es que el estado y color de las uñas ofrece una información interesante.

Las rayas en las uñas, también conocidas como estrías ungueales, son un fenómeno común que muchas personas experimentan en sus uñas. Estas estrías son líneas finas que atraviesan horizontal o verticalmente las uñas, y pueden dar lugar a preocupaciones sobre la salud. Pero, en la mayoría de los casos, la aparición de rayas o líneas, modificaciones como pequeñas ondulaciones verticales o transversales, no suele revestir gravedad. No obstante, pueden indicar algún desequilibrio y entonces se podrá encontrar algún síntoma más en el estado de salud.

No obstante, es importante entender que las rayas en las uñas son normales en la mayoría de los casos. Las estrías ungueales horizontales, conocidas como líneas de Beau, suelen ser el resultado de un trauma en la matriz de la uña, que es donde se forma la uña. Estas estrías horizontales pueden aparecer después de lesiones en la uña, como pellizcos, golpes o aplastamientos. También pueden ser un indicativo de una enfermedad subyacente o una deficiencia nutricional, tanto es así que las líneas de Beau horizontales, que no están relacionadas con una lesión conocida, podrían indicar problemas médicos subyacentes, como deficiencias nutricionales, enfermedades sistémicas o trastornos de la piel.

Por otro lado, las estrías ungueales verticales son más comunes con la edad y tienden a aparecer en muchas personas a medida que envejecen. Estas estrías verticales suelen ser benignas y están relacionadas con el proceso natural de envejecimiento de las uñas. A medida que las uñas envejecen, pueden volverse más delgadas y más propensas a desarrollar estrías. Sin embargo, en algunos casos, las estrías ungueales pueden ser un signo de preocupación.

Causas de las rayas verticales en las uñas

Paso del tiempo y envejecimiento . Las líneas o rayas verticales en las uñas son más frecuentes a medida que uno se va haciendo mayor. Las uñas están en continuo crecimiento, pero también les afecta el paso del tiempo, por eso con los años y el proceso de envejecimiento las uñas pueden mostrar líneas u ondulaciones verticales .

. Las líneas o rayas verticales en las uñas son más frecuentes a medida que uno se va haciendo mayor. Las uñas están en continuo crecimiento, pero también les afecta el paso del tiempo, por eso con los años y el proceso de envejecimiento las uñas pueden mostrar . F actor genético o hereditario . Hay personas que tienen una tendencia natural a tener las uñas con líneas verticales y no implica ninguna afección o deficiencia.

. Hay personas que tienen una y no implica ninguna afección o deficiencia. Deficiencia nutricional. Es posible que esas líneas estén indicando que la dieta tiene alguna deficiencia nutricional. Deficiencias en minerales como hierro, zinc o silicio pueden manifestarse con alteraciones de las uñas como crecimiento lento, uñas débiles y rayas o líneas en las uñas que normalmente son blancas. También un aporte insuficiente de aminoácidos puede ser causa de estas líneas longitudinales blancas.

Causas de las rayas horizontales en las uñas

En las uñas pueden aparecer líneas o surcos horizontales, de mayor o menor grosor y profundidad que se denominan líneas de Beau. Aparecen porque el crecimiento normal de la uña se ha visto alterado en una zona o en general en la uña. Las líneas de Beau pueden aparecer "simplemente" por:

Deficiencias nutricionales .

. Golpes, agresión a la uña con químicos o mecanismo físico , como por ejemplo en el uso de cierta maquinaria o utensilios, o una manicura mal realizada.

, como por ejemplo en el uso de cierta maquinaria o utensilios, o una manicura mal realizada. Afecciones por virus, bacterias u hongos, eczemas, síndrome de Raynaud o algunos fármacos.

Cómo tener unas uñas sanas

Para evitar la aparición de las líneas en las uñas y su deterioro es recomendable tener en cuenta lo siguiente: