El perfecto vestido de invitada de Isabel Díaz Ayuso para el homenaje a la Constitución

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió este lunes los actos conmemorativos del 45º aniversario de la Constitución Española en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno regional. Una importante cita para la que la Presidenta suele recurrir a la elegancia de su firma de cabecera en los grandes actos: Victoria Colección.

Detrás del vestido de este año vuelve a estar Vicky Martín-Berrocal y el modelo Yuria de su colección de invitadas para otoño invierno 2023. Se trata de un diseño en color frambuesa muy favorecedor, largo midi en crepé con cuello tirilla y manga larga con pliegue en el cuerpo y corte en la cintura que le sigue una falda recta con corte pareo. Cuenta con botones forrados decorativos sobre el hombro y lo más destacado del vestido, la media capa de satén al tono que envuelve el cuello y cae sobre el delantero y espalda.

Sobre el idilio de Ayuso con Vicky habló la propia diseñadora en esRadio, donde aseguró que la primera vez que contactó con ella fue en junio de 2021, cuando fue investida presidenta de la CAM por segunda vez. "Se vio bien, se vio guapa y en momentos puntuales y más importantes de su vida, me busca, busca Victoria y la vestimos. Pero nunca hemos hecho nada para ella. Ella no se consiente que se le haga algo especial, ni que yo diseñe (para ella). Escoge lo que hay, el prêt-à-porter. Va a la tienda y se lo lleva. No le gusta ese trato [especial] ¿Sabes?", confesó.

Tres días después de la investidura, la firma de Vicky Martín-Berrocal fue de nuevo la elegida por la presidenta de la Comunidad de Madrid para la entrega de Premios Mariano de Cavia, presidida por los Reyes, donde además de un cambio de estilo, evidenció un gran cambio físico. Ayuso ha vestido de esta firma para otras grandes ocasiones como la Fiesta Nacional, la visita a España del emir de Qatar o los actos conmemorativos del Dos de mayo.