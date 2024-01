¿Es beneficioso para la salud trabajar con animales?

Día laboral, suena el despertador, uno se levanta, desayuna y se prepara para salir al trabajo.... pero si tiene mascota deberá sentir en su nuca la mirada de pena porque uno se va de casa. Por ello, seguro que más de una vez se ha pensado llevarlo a la oficina, una oficina gris, aséptica, sin vegetación y que no incita ni a la concentración ni a la creatividad. Pues, desde hace un tiempo existen empresas que permiten que tanto los animales como las plantas formen parte de sus edificios. Esto es algo que trae numerosos beneficios para la salud y la concentración de los trabajadores.

El hecho de trabajar con animales, tanto como compañeros de oficina como que uno les manipule durante su jornada laboral, puede ser beneficioso para la salud en diversos aspectos, ya que esta actividad puede tener efectos positivos tanto a nivel físico como emocional. De hecho, numerosos estudios han demostrado que la interacción con animales puede contribuir a la mejora de la salud mental y física de las personas. Desde el punto de vista físico, trabajar con animales implica una mayor actividad física. La realización de tareas diarias, como alimentar, cuidar y pasear a los animales, puede implicar movimientos repetitivos y ejercicios moderados que benefician la salud cardiovascular, fortalecen los músculos y mejoran la coordinación motora. Además, el contacto con animales puede reducir los niveles de estrés y ansiedad, lo cual tiene un impacto positivo en la salud general.

Desde el punto de vista emocional, la interacción con animales puede generar una sensación de bienestar y alegría. Los animales, en particular mascotas, han demostrado tener efectos terapéuticos, ayudando a reducir la depresión y la soledad, además, la presencia de animales puede aumentar la liberación de endorfinas y serotonina, neurotransmisores asociados con el placer y la felicidad.

Por ello, además, trabajar con animales puede promover la empatía y la conexión emocional. La responsabilidad de cuidar de otro ser vivo fomenta el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, mejorando la autoestima y la satisfacción personal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que trabajar con animales también puede presentar riesgos para la salud, como alergias o lesiones, por lo que es esencial tomar las precauciones necesarias y seguir las medidas de seguridad adecuadas al trabajar con animales.

¿Por qué es bueno tener animales cerca?

Cuestión de hormonas : Una de las principales razones por las que el estar con animales domésticos sienta tan bien es hormonal . Y es que, si se habla de química, las investigaciones científicas han demostrado que, en el momento de acariciar a un animal, se libera oxitocina , también conocida como la ‘ hormona del amor ’ . Esta produce un efecto calmante , además de reducir la ansiedad y el estrés . Otras hormonas que se liberan cuando uno está a gusto con un animal son la dopamina y la serotonina , ambas relacionadas con el bienestar. Como resultado, los que las cuidan, juegan con ellas y comparten buenos momentos mantienen un mejor estado de ánimo y presentan menores niveles de cortisol , mejor presión arterial y probabilidades más bajas de padecer depresión de aquellos otros que no las tienen. Incluso mirar peces nadar en un acuario reducirá los niveles de ansiedad y pueden llegar a relajar.

Beneficios de los animales en la oficina

Al igual que las plantas, estar acompañado de animales mientras se trabaja puede tener interesantes beneficios. Por un lado, acariciar a un animal puede reducir los niveles de estrés, al igual que pasearlos. Y, por otro, la conciliación se puede ver favorecida, ya que hay animales que no pueden quedarse solos porque deben tomar medicación o cuando, en ocasiones, hay que llevarlos al veterinario y no hay tiempo para ir de la oficina a casa a por ellos.

Alentar el entendimiento y la curiosidad de otras personas por los animales.

La otra cara de la moneda

Pese a sus beneficios, no todo es color de rosa, ya que crear un exceso de dependencia del animal hacia su dueño no es bueno, ya que si no se acostumbra a gestionar la soledad, luego muchos pueden padecer de estrés y ansiedad por separación, ladrar de manera compulsiva y destruir objetos. También hay que tener claro que una oficina, un comercio o una fábrica no es lugar apropiado para un animal, a excepción de los perros guía.

A nivel de la oficina, el hecho de crear una empresa Pet Friendly se puede encontrar con problemas como el miedo a los perros que algunos empleados manifiestan, la creencia de que una oficina con perros es un lugar de trabajo ruidoso o sucio y la dificultad a la hora de obtener la aprobación del dueño del edificio donde se encuentra la empresa.