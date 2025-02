¡Cuidado! No laves estos alimentos antes de cocinarlos

La higiene en la cocina siempre es la mejor arma contra las diferentes posibles intoxicaciones alimentarias pero, aunque no lo parezca, hay alimentos que nunca deben lavarse antes de cocinarlos. Es cierto que hay alimentos como pueden ser las frutas y las verduras frescas que es necesario lavar o pelar antes de consumir.... pero no todos. De hecho, existen algunos alimentos que no deben lavarse antes de cocinar porque el agua puede favorecer la propagación de bacterias o afectar su textura y sabor.

Obviamente, a nadie se le escapa que mantener la higiene en superficies y útiles de cocina junto con una buena conservación, manipulación y cocción de los alimentos es esencial para evitar la contaminación que pueda derivar en diferentes intoxicaciones alimentarias, como la salmonelosis. Pero, ¿por qué se producen estas enfermedades? Estas enfermedades se producen al ingerir alimentos contaminados por microorganismos o sus toxinas, que llegan a los alimentos por una inadecuada manipulación o por una mala conservación.

Razones para no lavar ciertos alimentos

¿Por qué hay que tener cuidado con lavar algunos alimentos que no tendrían que pasar por agua? Porque cuando un alimento entra en contacto con el agua lo que realmente sucede es que se dispersan los microorganismos por la cocina, con lo que ello conlleva para la salud.

Además, hay algunos alimentos que tienen una piel porosa que se dilata y expande según los cambios de temperatura y de humedad, por lo que al entrar en contacto con el agua esos poros pueden llegar a abrirse y las bacterias que están en su superficie podrían entrar en el interior.

Alimentos que está prohibido pasar por agua