Beneficios desconocidos de no usar ropa interior

Puede que sea un hábito un tanto extraño, especialmente porque la sociedad impone el uso de este tipo de ropa, aunque puede llegar a sorprender las ventajas que tiene hacerlo. Eso sí, adquirir este hábito también acarrea algún que otro inconveniente, sin embargo, un 30% de las mujeres que no utilizan ropa interior dicen sentirse empoderadas.

Una de las preguntas que más pueden surgir de esta idea, sobre todo en el momento de salir de la ducha para afrontar un nuevo día, es por qué llevamos ropa interior. Evidentemente, la respuesta fácil y sencilla es por un mero asunto de higiene, además de que la sociedad ha impuesto que se utilicen estas prendas de manera tradicional. Sin embargo, parte de razón lleva la sociedad ya que ir con las partes pudendas al aire libre o dejar que estas rocen el pantalón no resulta demasiado 'limpio', ya que a lo largo del día vamos varias veces al baño y los calzoncillos o las bragas sirven de parapeto de esas posibles gotas excedentes que pueden acabar en la ropa recién salida de la lavadora.

Sin embargo, cabe preguntarse qué pasaría si un día se decidiera no utilizar ropa interior durante, al menos 24 horas. En primer lugar, la mayoría de las prendas con las que uno suele vestir no podrían usarse o sería bastante incómodo de llevar puestas.

Ya sea por estética o por higiene, las personas necesitan llevar ropa interior, pero tampoco cabría olvidar que existen diferencias en cuanto a género. A las mujeres se las exige llevar puestas dos prendas (el sujetador y las bragas), mientras que los hombres solo una (los calzoncillos), aunque los tiempos están cambiando, y ya no es tan raro ver famosas o modelos de Instagram que no llevan sujetador.

Sin embargo, la higiene, el pudor o simple la tradición ganan y la mayoría de las personas en este planeta siguen usando ropa interior. Muchas personas ni siquiera conciben la vida sin bragas o calzoncillos pero, como la mayoría de cosas tiene beneficios. ¿Se piensan realmente los beneficios e inconvenientes de no llevar ropa interior?

La revista Health Digest si y se propuso la tarea de preguntarle a varios especialistas cuáles serían los efectos de no usar ropa interior. Esto, para justificar desde la ciencia médica por qué se debe o por qué no se debe utilizar calzoncillos y bragas. Claro está que hay diferencias entre usar un calzoncillo ajustado que uno más holgado; uno de algodón que uno de materiales sintéticos; un brief que una tanga. Los efectos en nuestro cuerpo varían según múltiples factores.

Pero, en general, los médicos concluyeron que hay múltiples beneficios de no usar ropa interior. Por supuesto, también hay consecuencias menos agradables. Además de que al principio uno se sentirá incómodo o incómoda sin nada debajo.

¿Se debería dejar de usar ropa interior?

Amantes de la lencería y de la ropa interior, abstenerse de responder esta pregunta. Para el resto de los mortales, ¿Qué tan dispuestos o dispuestas estaríamos a ir por la calle sin ropa interior?

Una encuesta realizada por Vanity Fair y 60 Minutes encontró que 25% de las mujeres en Occidente se siente mucho más cómoda sin usar ropa interior, especificando que se habla del sujetador normalmente. Del lado contrario, otra cuarta parte de las mujeres respondió que se sentiría avergonzada de hacer eso.

En el caso de los hombres es muy diferente. Una encuesta publicada por la revista Men’s Health encontró que solo 5% de los hombres estadounidenses no usa ropa interior. La principal razón es que anatómicamente, no es nada cómodo. Además, con cierta ropa tampoco es visualmente agradable. Quizás para los hombres es menos recomendable no usar ropa interior que para las mujeres: mientras a ellas las empodera, a ellos los hace sentir sucios, frágiles e incómodos.

Ventajas de no llevar ropa interior

Evitar infecciones . Cuando no se lleva ropa interior, la piel de las zonas íntimas respira mucho mejor y por tanto, se evita la humedad y la aparición de bacterias.

. Cuando no se lleva ropa interior, la piel de las zonas íntimas respira mucho mejor y por tanto, se evita la humedad y la aparición de bacterias. Comodidad. Los que no llevan ropa interior no tienen que estar preocupados de que ésta se descoloque y termine donde no debe e incordiando.

Los que no llevan ropa interior no tienen que estar preocupados de que ésta se descoloque y termine donde no debe e incordiando. Marcas en la piel . Es una opción favorable, ya que se eliminarían las marcas que deja la ropa interior. Además, de las molestias que causan los elásticos cuando se llevan horas puestas.

. Es una opción favorable, ya que se eliminarían las marcas que deja la ropa interior. Además, de las molestias que causan los elásticos cuando se llevan horas puestas. No llevar sujetador previene la caída del pecho . De hecho, numerosos estudios han demostrado a lo largo de los últimos años que llevarlo no es tan beneficioso como se pensaba.

. De hecho, numerosos estudios han demostrado a lo largo de los últimos años que llevarlo no es tan beneficioso como se pensaba. Aumenta la confianza de la persona. Resulta que quienes no llevan bragas o calzoncillos aceptan mejor su cuerpo y terminan con menos complejos y viéndose más atractivos.

Resulta que quienes no llevan bragas o calzoncillos aceptan mejor su cuerpo y terminan con menos complejos y viéndose más atractivos. Evita rozaduras e irritaciones . La piel de las zonas íntimas puede verse afectada al entrar en contacto directo con la ropa, por tanto estas partes del cuerpo pueden sufrir molestas rozaduras e irritaciones.

. La piel de las zonas íntimas puede verse afectada al entrar en contacto directo con la ropa, por tanto estas partes del cuerpo pueden sufrir molestas rozaduras e irritaciones. Olor diferente de la zona intima. Algo de lo que nadie quiere hablar nunca es del olor corporal. La ropa interior hecha de seda u otras telas sintéticas puede atrapar el sudor en el trasero. A medida que este sudor se acumula a lo largo del día, se va convirtiendo poco a poco en mal olor. Los calzoncillos o calzoncillos sedosos pueden generar olores desagradables que pueden ser absolutamente vergonzosos en lugar de hacerte sentir atractiva o atractivo. Ir sin ropa interior por la vida podría hacer sentir más fresco, reducir el sudor y evitar malos olores.

Inconvenientes de no llevar ropa interior