Messi deslumbra con un reloj 'Barbie' de casi un millón de euros

Lionel Messi no pasó desapercibido durante el partido entre Inter Miami y FC Cincinnati pese no estar en el campo debido a la sanción que le impusieron por ausentarse del Juego de las Estrellas de la MLS. Esta vez no fueron sus dotes futbolísticas las que captaron las miradas, sino el lujoso accesorio que lucía en su muñeca: un reloj al puro estilo "barbie".

El estilo del futbolista refleja una combinación de lujo discreto, elegancia moderna y comodidad. Aunque suele vestir marcas de alta gama su elección de prendas mantiene un perfil sobrio y bien equilibrado con colores neutros, siempre alineándose a la estética del equipo. Pero sus looks siempre apuestan por alguna prenda más arriesgada que destaque entre su sencillez.

El reloj rosa ‘Barbie’

Este exclusivo reloj, un Rolex Daytona 126538TRO, apodado "Barbie" por su color rosa chicle, fabricado en oro rosa de 18 quilates e incrustado con zafiros rosas y con piel de aligátor en su correa, hace juego con los colores emblemáticos, rosa y blanco, del Inter de Miami.

Su valor actual ronda entre los 750.000 y 900.000 euros, aunque su precio de lanzamiento fue de 400.000 euros.

Solo existen 10 unidades en todo el mundo, y otras figuras como la tenista Caroline Wozniacki también ha sido vista luciendo esta rara pieza de lujo.

messi usando um relógio da Barbie 💗💓💞💕💖💘💝🩷💗💓💞💕💖💘💓 pic.twitter.com/ODmAQXQGE7 — ؘ (@palmercold) July 27, 2025

Medios internacionales destacaron el reloj como una de las apariciones de moda más llamativas de la jornada. No es la primera vez que el "10" se roba titulares con su gusto por piezas exclusivas: además de ser embajador de firmas como Jacob & Co., Louis Vuitton y Dolce & Gabbana, también ha diseñado su propio reloj de edición limitada, el Epic X Chrono Messi.