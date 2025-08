El método nórdico que está revolucionando el sueño en pareja

Cuando se habla de llevar una vida saludable la mayoría de las personas piensan en seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio, pero no se tiene en cuenta que el sueño es igual o más importante. El motivo es que, además de ser un placer, un buen descanso es beneficioso para el organismo. Hay que tener en cuenta, además, que la mayoría de adultos deberían cumplir con 7 u 8 horas de sueño para tener buena salud y un correcto funcionamiento mental, aunque hay gente que necesita más. Esto es porque, si no se duerme lo suficiente o la calidad de sueño no es buena, los riesgos de sufrir problemas cardíacos o respiratorios aumentan y el metabolismo, la capacidad de pensar con claridad y de concentración se pueden ver afectadas. Pero, si uno duerme en pareja se puede complicar todavía más el buen descanso ya que los ritmos circadianos de cada uno son independientes y los despertares de uno pueden molestar al otro. Por eso los nórdicos han inventado un método para dormir bien en pareja.

¿En qué consiste el método nórdico para dormir en pareja? El método nórdico para dormir mejor es un conjunto de prácticas y enfoques que buscan optimizar la calidad del sueño, inspirados en las tradiciones y el estilo de vida de los países nórdicos como Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia. Estas regiones son conocidas por su alto índice de felicidad y bienestar, lo cual también se refleja en sus hábitos de sueño. Este método se ha creado ya que, cualquiera que tenga un compañero de cama sabe que roncar, dar vueltas o acaparar las mantas puede provocar al otro problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido. Lo cierto es que dormir juntos es romántico, pero ¿Ayuda a dormir bien o más bien todo lo contrario?

Habitualmente las parejas duermen juntas en la misma cama y abrazadas, o no, y esto tiene una función muy sencilla que es pasar un poco de tiempo solos, porque en la sociedad actual muchas veces es el único momento para estar en el mismo espacio. Por eso sigue siendo algo casi ‘sagrado’... aunque desde el punto de vista práctico deja mucho que desear ya que, en general, se duerme peor. Las diferencias entre uno y otro hacen que a veces el descanso sea difícil o imposible: ronquidos, apneas, pesadillas, movimientos voluntarios o involuntarios, la costumbre de cruzarse en la cama, el calor o el frío, la cantidad de luz que debe haber en la habitación... son los ‘clásicos’ que impiden que dos personas duerman bien juntas. Por este motivo la ciencia ha determinado que, cuando se descansa en pareja, se pasa la mayor parte de la noche de espaldas uno al otro, algo que confirma que las personas necesitan su espacio. Y también que los movimientos que se hacen al dormir aumentan hasta un 50% el riesgo de que el compañero de cama sufran algún trastorno de sueño. Así que dormir separado, lo que se llama ‘divorcio durmiente’, no es mala idea en absoluto. Pero, como mucha gente no se atreve a dar el paso, hay trucos que las parejas que quieren seguir compartiendo cama pueden usar para descansar mejor.

¿Cómo afecta a la calidad del sueño dormir en pareja?

La mayoría de las personas piensan que dormir en pareja en la misma cama suena muy romántico, pero lo cierto es que en ocasiones puede que no lo sea. Los ronquidos, que uno de los dos se mueva demasiado o pelearse por las sábanas pueden ser varios de los problemas que uno puede encontrar al intentar conciliar el sueño. A pesar de ello, según diferentes estudios, dormir acompañado puede tener numerosos beneficios tanto para la relación como para el bienestar. Esto se debe a que permite dormir más profundamente y además se fortalece la conexión con esa persona, se reduce el estrés y se mejora la intimidad. Además, podría ayudar a la salud mental, a la memoria y a las habilidades creativas. Pero no todo es tan bonito como parece ya que, si una de las dos personas tiene algún tipo de trastorno del sueño, puede llegar a ser perjudicial y tendrían que buscar una solución para ello.

Método de sueño nórdico o escandinavo

Ante este problema, la población escandinava encontró una solución: ni contigo ni sin ti. Este método de sueño escandinavo consiste en que la pareja duerma junta en la misma cama pero sin que utilicen el mismo edredón, es decir, cada uno utiliza uno individual. Se trata de una práctica muy popular en países como Dinamarca, Noruega y Suecia, aunque también es común en ciertas partes de Europa como Alemania e Islandia. Esto se creó porque tanto los países escandinavos como Estados Unidos están mucho más concienciados sobre el descanso que otros países de mundo. Hay que resaltar que es cierto que en los países nórdicos normalmente las camas son más amplias y a veces lo que hacen es unir dos camas con dos colchones y encima ponen como una pequeña colchoneta finita, para que, de alguna manera, los movimientos de uno no molesten al otro.

¿Cómo dormir juntos pero separados?

Colchones unidos

Esto se puede ver mucho mucho en hoteles, porque, de momento, en España la cama ‘de matrimonio’ de toda la vida es un único colchón de más de 1,35 metros. El caso es que, para que ambos miembros de la pareja descansen bien, muchas veces es mejor dividir el espacio y usar dos colchones más pequeños unidos, cada uno de ellos ajustado a las necesidades de dureza de cada cual, a su peso y a sus preferencias. Con este pequeño cambio, el ‘sueño inquieto’ que hace dar muchas vueltas a alguna gente se puede calmar.

Ropa de cama propia

Es el llamado método escandinavo de sueño para dormir bien juntos. Consiste en que, en una misma cama, se pone una sábana bajera, pero cada cual tiene sábanas, edredones y mantas propios... Así se termina con las peleas nocturnas por el frío y el calor y se ‘delimita’ para cada cual un espacio propio, de modo que ninguno quede arrinconado. Los expertos consideran que esta maniobra reduce un 30% las interrupciones del sueño generadas por movimientos del otro o propios.

Beneficios de este método

Elimina trastornos del sueño: A la hora de dormir puede haber muchas interrupciones en el sueño, ya sea por la luz, ruidos, movimientos, etc. Al dormir en pareja, puede haber más posibilidades de que se den estas alteraciones, debido a los posibles ronquidos o cambios de postura. Esto es algo que, a la larga, puede influir en el estado de ánimo y provocar otros problemas en la salud. Al dormir de esta manera se evitarán todos estos inconvenientes.

A la hora de dormir puede haber muchas interrupciones en el sueño, ya sea por la luz, ruidos, movimientos, etc. Al dormir en pareja, puede haber más posibilidades de que se den estas alteraciones, debido a los posibles ronquidos o cambios de postura. Esto es algo que, a la larga, puede influir en el estado de ánimo y provocar otros problemas en la salud. Al dormir de esta manera se evitarán todos estos inconvenientes. Ayuda a mantener la temperatura necesaria de cada uno: No todas las personas necesitan la misma temperatura para dormir, hay quienes con una sábana y el edredón están bien o quienes necesitan añadir una manta extra. Con este método cada uno generará su temperatura perfecta para su cuerpo y, por lo tanto, para conciliar el sueño.

No todas las personas necesitan la misma temperatura para dormir, hay quienes con una sábana y el edredón están bien o quienes necesitan añadir una manta extra. Con este método cada uno generará su temperatura perfecta para su cuerpo y, por lo tanto, para conciliar el sueño. Fin de las peleas por las sábanas: Uno de los problemas más comunes a la hora de dormir en pareja es que uno de los dos acapare la almohada, las sábanas o las mantas, dejando así a la otra persona a la intemperie. Si se utilizan sábanas y edredones individuales ya ninguno se los llevará a la hora de moverse.

Uno de los problemas más comunes a la hora de dormir en pareja es que uno de los dos acapare la almohada, las sábanas o las mantas, dejando así a la otra persona a la intemperie. Si se utilizan sábanas y edredones individuales ya ninguno se los llevará a la hora de moverse. Dormir separados sin necesidad de cambiar de habitación: En muchas ocasiones las parejas toman la decisión de cambiarse de habitación por no poder descansar correctamente juntos. Este es un buen método para no llegar hasta ese punto y mantener esa intimidad.

Cómo dormir mejor en pareja

Además del método escandinavo, hay una serie de consejos para que se pueden seguir para lograr que el sueño sea más reparador, válidos tanto para parejas como solteros.