Nicki Nicole, María Pombo y Ester Expósito, protagonistas del desfile de Desigual en Barcelona
Numerosas celebrities nacionales e internacionales, actrices y creadoras de contenido han acudido al desfile de 'Studio', el show otoño-invierno 2025 de la firma española Desigual, protagonizando un photocall lleno de color y de moda.
Paris Jackson, Ester Expósito, Nicki Nicole y Becky G han compartido front row del desfile de Desigual.
Una de las protagonistas de la jornada ha sido Nicki Nicole, que ha lucido un vestido midi elaborado con papel de periódicos. Además, no ha dudado en confesar que está "muy enamorada".
Laura Escanes con pantalón vaquero y top tipo caftán.
María Pombo ha lucido embarazo con un top asimétrico de efecto tie-dye y vaqueros.
Lila Moss, hija de Kate Moss, con un vestido tipo 'slip dress' en color chocolate.
Ester Expósito, una de las embajadoras de la marca, ha lucido vestido midi semitransparente y escote asimétrico.
La diseñadora María Escoté ha lucido dos piezas de su colaboración con Desigual
La cantante Becky G con camisa azul de rayas y vaquero con estampado tipo grafiti
La influencer italiana Valentina Ferragni, hermana de la popular Chiara Ferragni, con un conjunto dos piezas de top y pantalón a rayas bicolor.
Violeta Mangriñán con un total look en denim de pantalón y chaleco entallado.
La influencer María Fernández Rubíes con minivestido rosa con estampado de flor de cerezo. Una pieza de la colaboración de la diseñadora de Tyler McGillivary con Desigual.