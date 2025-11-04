El negocio redondo de Mariah Carey: la millonada que gana cada Navidad por "All I Want for Christmas is You"

Aunque todavía es pronto, para muchos ya ha dado comienzo la mejor época del año. Rigurosamente, cada 1 de noviembre, después de quitar las calabazas y las tela arañas de Halloween, llega el momento de decorar el árbol y las reuniones familiares, y no porque ya estén casi a punto todas las luces que decoran las calles de las grandes ciudades, si no porque la gran Mariah Carey ha vuelto con su "it's timeeee", algo que ya se ha convertido en el tradicional pistoletazo de salida de la Navidad, pero, ¿Cuánta fortuna ha acumulado por esta canción?.

El 29 de octubre de 1994, veía la luz 'All I Want for Christmas is You', una canción navideña que revolucionó la industria musical hasta nuestros días. Tres décadas después de que saliera se ha convertido en todo un fenómeno que gracias al marketing y a la capacidad de adaptación de la artista a las redes sociales, ha sabido aprovechar la oportunidad y sacar beneficio económico de la popularidad. Este año incluso ha sacado su propio merchandising de la canción

Según algunas estimaciones que se han hecho en los últimos años, En 2022, 'Billboard' estimó que la cantante recaudó al menos 2,7 millones de dólares por descargas y reproducciones, cifra que no incluye ingresos adicionales como conciertos o los míticos especiales de navidad en televisión en los que Carey suele ser protagonista. El año pasado Spotify anunció que la canción fue la primera de Navidad en superar los 2 mil millones de reproducciones a nivel mundial, manteniéndose como la más escuchada globalmente cada 25 de diciembre desde 2016.

Si lo sumamos a casi los 30 años que lleva la canción en circulación, la cifra se eleva a más de 70 millones de dólares en ganancias solo por los derechos de autor, según la revista 'Forbes'. Cabe recordar que esta canción se utiliza en anuncios publicitarios, películas y series, por lo que todo esto se suma a la parte de derechos de autor.

Por supuesto, a esta increible cifra hay que añadirle las campañas navideñas de las muchas marcas que utilizan a Mariah Carey como imagen por esta canción ya que la ha convertido en uno de los símbolos de la navidad. Este año, sin ir más lejos, su tradicional video "descongelándose" ha estado patrocinado por Sephora, lo que posiblemente, además de posicionarla de nuevo en lo más alto, ha añadido varios ceros a su patrimonio.

La página estadounidense que publica estimaciones de fortunas de celebrities a nivel internacional, Celebrity Networth, sitúa la fortuna de la cantante en alrededor de 300 millones de euros, y una gran parte de esa cifra, entre beneficios directos e indirectos, es por haberse consolidado en lo más alto de la industria musical navideña.