Tras el anillo de seis millones, Georgina regala a su hija de ocho años un bolso Chanel por su cumpleaños

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encuentran en una de sus mejores etapas personales después de que decidieran dar un paso más en su relación y casarse, algo que ya parece que va a ser una de las bodas del año. La noticia fue una gran sorpresa para todos sus seguidores y cómo no podría ser de otra manera, el anillo que lucía en las fotos, regalo del luso para sellar su compromiso, acaparó todos los titulares de la semana. Un diamante de alta calidad, de unos 40 o 45 quilates, y cuyo precio rondaría los seis millones de euros. La semana pasada el futbolista concedió una entrevista para contar todos los detalles de la pedida, una cena de ensueño y en familia.

Después de la gran primicia, la pareja se encuentra tranquila, disfrutando de su familia. Ejemplo de ello fue el octavo cumpleaños de su hija Alana Martina, un cumpleaños aparentemente común pero con las fotos que subió en Instagram, pudimos comprobar de primera mano que no lo fue.

Georgina publicó en sus historias de Instagram una foto en la que enseñaba gran parte de la decoración que adornó el lugar de la celebración, globos en tonos pastel y del personaje de Kuroni (de la serie Sanrio). Sin embargo, fuera de tanta pomposidad hubo un detalle que llamó especialmente la atención de todos los seguidores de la empresaria: un bolso Chanel.

El increíble bolso es de color rojo carmesí con un acabado en charol y con el detalle de la marca en dorado. Aunque el precio de los bolsos pueden variar de acuerdo con sus características como tamaño y materiales, el precio podría rondar entre los 5 mil y los 10 mil dólares.

Los más fieles seguidores de Georgina saben que no es la primera vez que vemos darles un regalo de esta envergadura a sus hijas pequeñas. Fue en las navidades de 2023 cuando Eva y Bella Esmeralda recibieron, entre tantos otros juguetes y regalos, un bolso Louis Vuitton. La empresaria publicó una fotografía donde se podía leer "Princesas afortunadas". El modelo Neverfull BB, con el característico monograma de la marca. El precio de aquel "minibolso" rondaba en aquel momento en los mil 900 dólares.