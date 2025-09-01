Una imponente Georgina Rodríguez presume de anillo de compromiso en Venecia
La prometida de Cristiano Ronaldo acudió una vez más al festival veneciano y no dudó en enseñar a los fotógrafos de la alfombra roja su impresionante anillo.
Georgina Rodríguez se ha convertido una habitual de las alfombras rojas más importantes del mundo. Este año acaparó las miradas en el estreno de la película ‘Father Mother Sister Brother’, donde presumió de su imponente físico y grandes joyas.
La prometida de Cristiano Ronaldo siempre acapara las miradas, pero este año con más razón. Los presentes querían ver el impresionante anillo de compromiso que le regaló el futbolista y ella no dudó en enseñárselo una vez más al mundo.
Expertos en joyas y lujo estimaron que el anillo de diamante, que supera los 40 quilates, está valorado entre seis y nueve millones de euros, aunque hay quien asegura que puede superar los 10 millones. Según trascendió, el anillo lo habría encargado Cristiano Ronaldo a la joyería bilbaína Dámaso Martínez, cuya gerente y diseñadora es Mónica Martínez, amiga de la pareja
Georgina, amante de las grandes joyas, lució otras impresionantes piezas de Pasquale Bruni: collar de alta joyería Rosina en oro blanco de 18k con diamantes, rubíes y zafiros rosas, anillo Rosina con diamantes y rubíes, anillos Giardini Segreti y pendientes Aleluia en oro blanco de 18k con diamantes.
En cuanto el vestido, la modelo eligió un diseño negro con flores de encaje hecho a medida de Fausto Puglisi para Roberto Cavalli.
La boda de Cristiano y Georgina promete ser una de las más fastuosas de la historia, conociendo el amor por el lujo de sus protagonistas. La ceremonia se podría celebrar después del Mundial de fútbol, cuya final se celebrará el 19 de julio de 2026, ya que Cristiano Ronaldo quiere jugarlo y retirarse por todo lo alto.