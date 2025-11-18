Marta Pombo corta por lo sano con un nuevo look: "Pasados los 30 todo te importa bastante menos"

Marta Pombo sorprendía en los Premios Woman Madame Figaro este lunes en el Casino de Madrid con un nuevo cambio de look. La influencer ha dejado atrás su clásica melena castaña y ha arriesgado con un corte de pelo radical, un blunt bob, un corte recto a la altura de la mandíbula.

La mediana de las hermanas Pombo ha revelando que este cambio de look podría ser el significado de que vienen cambios: "Espero que sean buenos". Y es que la familia Pombo pronto estrenará nueva temporada de su docuserie familiar. Todavía se desconoce la fecha, pero los protagonistas lo han confirmado con pequeños clips que muestran el making off detrás de las cámaras.

"Después del posparto tenía un pelo horroroso, me afectó muchísimo al pelo, perdí muchísimo, y fue un momento muy difícil la verdad", comentaba cortando por lo sano. Su cabello ha sido motivo de críticas en las redes sociales, y es que la influencer ya ha denunciado en varias ocasiones el hate que recibe por un perfil que se mete con sus "cuatro pelos".

"Y creo que pasados los 30 todo te importa bastante menos", escribía en sus redes Marta "Como si se reorganizasen las prioridades, la seguridad, tienes las cosas más claras y empiezas a dar importancia a lo relevante", sentencia en el post.

"Pues nada, esta mañana me he levantado con el pie izquierdo y he dicho, pues me corto el pelo" ha bromeado.

"No he avisado nadie porque si aviso igual me quitan la idea de la cabeza, entonces dije, no, como es algo que quiero hacer", tomó la decisión. "A las niñas no les ha asombrado mucho porque están acostumbradas, y el resto de la familia me ha dicho 'pero Marta...'", comentaba sobre la sorpresa a su nuevo look. "A todos les ha encantado, la verdad", desvelaba.